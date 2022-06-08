疫後觀光入境檢疫可能3+4 還須3劑疫苗及PCR陰性

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部長王國材今天表示，未來入境檢疫可能是3+4，交通部觀光局也已備好疫情後旅客入境指引，包括打滿3劑疫苗、前2天核酸檢測（PCR）陰性證明等，實施時間待指揮中心決定。

王國材接受Yahoo TV專訪時說，入境指引包括打滿3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、入境前2天PCR陰性證明及團進團出，實施時間視疫情狀況，由中央流行疫情指揮中心決定。

他說，未來從國外到台灣，入境檢疫時間可能是3+4，擴大防疫會議中都有討論國境管制鬆綁，因台灣目前仍在疫情高原期，除須考量中重症醫療量能，也不希望在高原期有更多變種病毒。

王國材表示，疫情前觀光業每年產值約新台幣8500億元，其中4500億元由國外帶進，現只有200億元到300億元；國內旅遊從原本約4000億元，只剩1000億元到2000億元。

他說，觀光開放前，先由振興措施協助業者，7月15日開始，團客及自由行旅客都可享補助，業者可先練兵，發掘更台灣多好山好水，開發有品質的遊程，等國境開放時，剛好迎接外國旅客。

王國材鼓勵民眾只要做好防疫就多出遊，利用7月15日到12月15日振興補貼，在國內好好玩玩。（編輯：李明宗）1110608