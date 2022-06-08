打3劑疫苗仍突破性感染比率3.03% 近40萬人

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北8日電）中央流行疫情指揮中心統計，自今年1月至5月中旬，打完3劑COVID-19疫苗的民眾，有近40萬人確診，突破性感染率為3.03%，主要都是染上Omicron變異株病毒。

指揮中心今天公布，18歲以上完整接種3劑疫苗者，有39萬8837人發生突破性感染，追加劑（第3劑）突破性感染率為3.03%。針對有定序資料的489例突破性感染者分析，皆是感染Omicron。這些康復者，時下稱為拿到「無敵星星」，但指揮中心已強調，仍可能再次感染。

至於年滿12歲以上接種滿2劑者的突破性感染狀況，據統計，仍有14萬5621人確診，突破性感染率3.63%，同樣針對有定序資料的628例突破性感染者分析，絕大多數都是感染Omicron，占比為98.6%，不過有1.4%為最早在印度發現的Delta變異株。

今年確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案合計251萬2968人，超過台灣總人口1成，是否擴大第4劑疫苗接種，指揮中心仍在評估。指揮中心是在5月16日開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定等3大類對象，優接種第4劑。

陸續有染疫康復者分享出現喘不過氣、容易疲倦等疑似「新冠長期症狀」（long COVID），指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，長新冠門診主力照顧科是胸腔科與復健科，很多染疫個案會併發肺炎、呼吸困難窘迫。

羅一鈞說，Omicron肺纖維化後遺症相對少．未來是否有更多患者回來追蹤仍待觀察，若康復者出現氣喘吁吁等症狀，可至康復者門診以利後續追蹤，進行X光及肺功能檢查後，醫院也會開立可幫助支氣管擴張、減輕肺纖維化造成影響的藥物。

對於長照機構內出現群聚後，需在最後1名染疫者確診7天後才能再收案，導致半數機構無法再收案，指揮中心指揮官陳時中今天鬆口，若機構接種涵蓋率高，保護力比較強，限制時間可以比較短。

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有公衛學者建議單日新增確診低於3萬例，COVID-19可比照流感追蹤，陳時中認為，以疫情規模而言，單日3萬例確實能視為可控，因為以南韓、日本、紐西蘭、新加坡疫情分析，鄰近國家疫情都沒有低到千例以下，所以不敢斷言台灣疫情是否降至單日確診數千例以下。

台北市長選舉年底登場，陳時中被視為民進黨可能人選，今天疫情記者會再度被問及參選意願，陳時中說，現在重心在防疫，目前是疫情變化最大的時候，希望把一切處理順利，才會考慮其他可能性，現在的疫情是關鍵一役，「我們都希望2年多的疫情能夠告一段落」。（編輯：方沛清）1110608