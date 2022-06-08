國內現首例MIS-C 孩童確診6週內持續發燒須注意

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北8日電）指揮中心今天表示，國內首例MIS-C為1名10歲男童，確診COVID-19康復約1個月後出現持續高燒、皮膚紅疹、發炎指數增高等症狀，呼籲家長孩子確診後6週內仍要持續注意。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增中重症344例，其中3名染疫兒童，分別出現腦炎、肺炎及兒童多系統發炎症候群（MIS-C），目前累計有42名兒童重症。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天兒童重症個案，其中1名為過去沒有慢性病史的10歲男童，經研判為首例「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）病例。

羅一鈞表示，這名男童4月26日採檢PCR陽性確診，經居家照護到解除隔離前僅發燒2天，不料到了5月28日再次發燒，且家長發現孩子頸部淋巴結腫大、皮膚出現紅疹，因持續發燒、上吐下瀉，經再次就醫檢查發現出現下肢腫脹，懷疑為MIS-C。

羅一鈞指出，男童被緊急轉往醫學中心檢查發現血壓偏低、結膜紅、全身紅疹、發炎指數升高等症狀，診斷為MIS-C合併有休克，緊急收住加護病房治療，在使用升壓劑、免疫球蛋白、類固醇等藥物治療有所改善，住院約5天、於5日轉出加護病房。

羅一鈞說，目前看來這名男童還沒出現心肌功能受損、凝血功能異常，但仍屬於嚴重的症候群，需要住院或住進加護病房，所幸醫師很警覺及早治療。

羅一鈞進一步說明首例MIS-C指出，這名10歲男童在確診後1個月後出現持續發燒達3天、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血等情形，呼籲孩子確診後6週內仍要持續注意這些症狀。

羅一鈞提醒，MIS-C在確診COVID-19後少見，但好發於6歲至12歲兒童身上，今天新增的10歲兒童也落在此年齡層，只要持續發燒且出現1到2個症狀應立即就醫評估。（編輯：陳政偉）1110608

（指揮中心提供）