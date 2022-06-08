3染疫童各出現腦炎、肺炎及MIS-C 累計42兒童重症

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8日本土疫情單日死亡人數創新高，沒有兒童死亡，但有3名染疫兒童分別出現腦炎、肺炎及兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北8日電）今天本土疫情單日死亡人數創新高，沒有兒童死亡，但出現3名染疫兒童，分別出現腦炎、肺炎及兒童多系統發炎症候群（MIS-C），目前累計有42名兒童重症。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會中宣布，新增8萬195例本土個案，確診個案新增中重症344例（中症198例、重症146例），其中159例死亡；另新增28例境外移入病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，159例本土病例死亡個案，年齡介於20多歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中157例有慢性病史、101例未打滿3劑疫苗，71例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有100人。

（指揮中心提供）

今天沒有新增兒童死亡個案，羅一鈞表示，年紀最輕的死亡個案為20多歲男性，有癌症轉移病史，曾接種1劑COVID-19疫苗，個案日前為了癌症治療而住院，6月3日醫院採檢為陽性，隨後出現肺炎、敗血症、呼吸衰竭等症狀，6月5日死亡。

羅一鈞說，新增5例年紀較輕的重症個案，年紀最輕的是一名4歲女童，有癲癇等慢性病史，6月3日全身抽搐緊急送醫，發現血壓及血氧濃度偏低、高燒至40.7度。

女童退燒後停止抽搐，但仍因呼吸窘迫在急診插管使用呼吸器，並給予類固醇、免疫調節劑等藥物治療，頭部電腦斷層發現腦膜顯影增強，醫師診斷為疑似腦炎，收治加護病房，給予免疫球蛋白、瑞德西韋、抗癲癇藥物治療，目前仍住院中。

另一名個案為10歲男童，是日前媒體報導過的MIS-C個案，羅一鈞說，個案無慢性病史，4月26日採檢陽性，確診後展開居家照護，到解除隔離前僅發燒2天，不料到了5月28日發燒，再次就醫檢查，診斷為「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C），住院約5天、於6月5日轉出加護病房。

（指揮中心提供）

還有一名重症個案為12歲男童，羅一鈞說，個案有先天性神經系統疾病、長期臥床，5月24日發燒攝氏38.4度，因痰阻塞呼吸道導致缺氧，緊急送醫發現低血壓、低血氧，使用呼吸器及升壓器並轉送至醫學中心，診斷為COVID-19合併吸入性肺炎，目前在加護病房使用呼吸器及瑞德西韋等藥物治療。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計42例，18案例是腦炎、9名肺炎、3名敗血症、4例哮吼、1例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。

今天新增重症還有一名16歲少年，羅一鈞表示，這名少年有血管炎、癲癇等慢性病史，5月30日出現發燒、呼吸急促、咳嗽、流鼻水活力下降等症狀，快篩結果為陽性，5月31日因血氧下降、呼吸窘迫緊急送往急診，經X光檢查驗出雙側肺炎。

這名少年被緊急收治於加護病房使用氧氣及瑞德西韋治療，6月2日已從加護病房轉入一般負壓病房，目前病況穩定，診斷為肺炎合併呼吸窘迫。羅一鈞說，據統計，國內13至18歲青少年染疫重症個案已累計3例。

另外一名20多歲男性，有慢性腎病等病史，5月25日採檢陽性、隔天發生外傷，出現肺挫傷合併氣胸、血胸，轉送至加護病房住院，診斷有肺炎，目前仍在加護病房中使用瑞德西韋治療，6月1日因病況改善順利出院。

根據指揮中心統計，今年1月至6月7日，本土輕症、無症狀個案累計250萬4903例、占99.68%，中症累計5124例、占0.2%，重症累計2941例、占0.12%。（編輯：張芷瑄）1110608

（指揮中心提供）