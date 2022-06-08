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6/8本土8萬195例 增159人死亡、中重症344例

2022/6/8 13:48（6/8 14:53 更新）
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中央流行疫情指揮中心8日公布，國內新增8萬195例COVID-19本土病例。圖為家長5日帶孩童前往台北中正紀念堂兒童疫苗大型接種站。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心8日公布，國內新增8萬195例COVID-19本土病例。圖為家長5日帶孩童前往台北中正紀念堂兒童疫苗大型接種站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北8日電）指揮中心宣布，今天國內新增8萬195例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，新增中重症344例，其中死亡159人，再創單日新高；境外移入增28例。（編輯：陳政偉）1110608

疾管署詳細新聞稿如下：

指揮中心表示，今日新增之80,195例本土病例，為37,611例男性、42,550例女性、34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為臺中市（11,587例）、新北市（11,443例）、高雄市（11,048例）、桃園市（8,039例）、臺南市（7,054例）、彰化縣（5,582例）、臺北市（5,531例）、屏東縣（3,236例）、新竹縣（2,293例）、新竹市（1,806例）、雲林縣（1,778例）、南投縣（1,705例）、苗栗縣（1,687例）、宜蘭縣（1,420例）、嘉義縣（1,367例）、花蓮縣（1,223例）、基隆市（1,115例）、臺東縣（933例）、嘉義市（878例）、澎湖縣（314例）、金門縣（99例）、連江縣（57例）。

指揮中心指出，今日新增159例本土病例死亡個案，為105例男性、54例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、157例具慢性病史、71例無疫苗接種。確診日介於今年4月30日至6月5日，死亡日期介於5月15日至6月5日。

指揮中心說明，今日新增28例境外移入個案中，為13例男性、15例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家為美國（4例）、韓國及泰國（各1例），另22例感染國家調查中。入境日介於今年5月9日至6月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,896,536例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,272,960例排除），其中2,620,941例確診，分別為13,274例境外移入、2,607,613例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,373例COVID-19死亡病例，其中3,358例本土，個案居住縣市分布為新北市1,199例、臺北市685例、臺中市223例、桃園市186例、高雄市180例、臺南市136例、基隆市119例、彰化縣113例、屏東縣93例、宜蘭縣78例、花蓮縣65例、雲林縣54例、臺東縣47例、南投縣45例、嘉義市32例、新竹縣31例、嘉義縣29例、苗栗縣26例、新竹市9例、金門縣7例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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