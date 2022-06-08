公衛學者：台灣重症及死亡人數6月底有望受控制

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（中央社記者許秩維台北8日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，台灣的COVID-19流行曲線開始有下降趨勢，若能精準使用抗病毒藥物並有效調整醫療量能，重症及死亡人數有機會在6月30日受控制。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，針對6月未來重症及死亡趨勢提出預測。

陳秀熙指出，由全球Omicron疫情發生率及死亡率曲線可看出，確診通報個案在今年1月底及3月中出現高峰，死亡高峰在確診高峰的2、3週後出現，目前確診個案持續往下，推測西方國家7月後會開始解封，轉為流感化監測。

至於台灣，陳秀熙提到，6月5日後發生率曲線開始有下降趨勢，與紐西蘭曲線接近，從紐西蘭流行經驗可知，無症狀及輕症適應期約為20天，台灣截至6月7日的適應期為19天，若無特別因素介入，台灣的流行應會持續下降。

觀察台灣不同縣市的年長族群感染曲線，陳秀熙表示，已有下降或開始下降趨勢，顯示流行即將開始下降；在防疫適應力上，疫苗接種是一項重要介入措施，中症感染族群接種追加劑的死亡風險可比未接種者下降29%，因此針對長者等脆弱族群的追加劑施打應持續加強。

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陳秀熙提到，台灣已有抗病毒藥物初期介入，醫療量能也已調整，加上兒童、長者等族群在流行高峰後會提高防疫適應力，預測死亡數有下降趨勢：若能精準使用抗病毒藥物並有效調整醫療量能，當預防重症及死亡效益達50%，台灣重症及死亡人數可在6月30日受控制。

依紐西蘭流行經驗，陳秀熙指出，在3月中疫情高峰後，流行隨之下降，目前平均單日通報個案約7000人，累積感染率達22.7%，逐漸轉為地方流行監測疾病；以紐西蘭模型推估，台灣每日確診通報人數降至約3萬人時，台灣也會走入Omicron地方流行趨勢。（編輯：陳政偉）1110608