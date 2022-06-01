公衛學者：兒童接種疫苗利大於弊 籲加速覆蓋率

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（中央社記者許秩維台北1日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，兒童接種COVID-19疫苗的利大於弊，應加速提升疫苗覆蓋率，並透過NPI（戴口罩等非藥物介入措施）及精準快篩達到兒童健康照護。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，提出Omicron重症減害科學預測。

陳秀熙指出，基隆市、台北市、新北市、桃園市先前累積確診通報率皆超過6%，疫情上升原因包括很多高感染宿主（含未施打疫苗及社交活動高者）、無症狀或輕症確診者未達免疫保護力飽和點、施打疫苗者因免疫逃脫而產生感染，但近期流行曲線已開始下降。

觀察各年齡層，陳秀熙提到，目前台灣平均感染率6.9%，65歲以上長者及小於12歲兒童感染率分別接近5%、9%，而75歲以上長者累積的中症、重症發生率最高；若以COVID-19疫苗狀態進行區分，可看出施打基礎劑及追加劑疫苗，皆可有效下降長者的中重症及死亡發生率。

陳秀熙表示，台灣中症數在5月中後微幅上升，重症近一週則大幅提升，主因是醫療量能緊縮造成間接重症死亡：若精準使用抗病毒藥物效益達90%，可避免將量能投注在偵測Omicron無症狀或輕症個案，改善醫療量能緊縮問題達70%，進而減少直接及間接重症死亡，達到重症減害目標。

12歲以下兒童部分，陳秀熙指出，近兩週中重症發生率或死亡率上升快，主要是由於兒童腦炎個案；觀察過去兒童5大死因排名，其中流感和肺炎都和病毒感染有關，也可能和腦炎有直接相關。

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要達到兒童健康照護，陳秀熙認為，須仰賴兒童NPI（戴口罩等非藥物介入措施）及精準快篩，以目前科學證據來看，兒童接種疫苗的利大於弊，應加速提升兒童疫苗覆蓋率，流感疫苗施打覆蓋率也應一併提升，急重症醫療量能調度及小兒其他共病常規照護也很重要。

陳秀熙建議，要達到重症減害與維持新常態生活，可藉由精準快篩找出高病毒個案，並對65歲以上長者、長照機構住民及職員、兒童、未打疫苗及弱勢族群使用抗病毒藥物及追加劑施打，減少中重症或死亡，同時藉由症狀監測及即時快篩達到基層社區監測，減少要照顧中重症的醫療院所，讓醫療量能恢復正常。（編輯：陳政偉）1110601