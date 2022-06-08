下週疫情降溫可預期 口服藥單日開藥率逾10%

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指揮中心指揮官陳時中表示，可降低重症風險的口服抗病毒藥物開立狀況明顯改善，7日開藥率逾10%。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北8日電）本土COVID-19疫情持續在高原期，指揮中心指揮官陳時中今天表示，下週疫情降溫可預期，可降低重症風險的口服抗病毒藥物開立狀況明顯改善，昨天開藥率逾10%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案連續2天單日新增8萬多例，疫情仍在高原期，尤其中南部疫情不斷升溫，據中央流行疫情指揮中心統計，今天共有3縣市新增個案數破萬，分別為台中市1萬1587例、新北市1萬1443例以及高雄市1萬1048例。

台中市今天新增確診數全台第一，陳時中在下午疫情記者會中表示，由於台中染疫率還不到10%，所以這陣子每天個案數應該會持續上升，待數據超過10%才可能降低。至於全台單日確診數低於千例時程推估，陳時中表示，「可能要再一點時間」，但下週疫情降溫可預期。

中南部疫情持續升溫，經加開專責病床，南區病床略為增加，空床率破3成。據統計，全台專責、負壓病床共1萬4595床、空床數6427床、空床率44%；以區域來看，台北區空床率44.3%、北區48.6%、中區42.5%、南區30.1%、高屏區48.2%、東區55.7%。

53家集中檢疫所共7778床、空床數4234床、空床率54.4%；49家地方加強型防疫旅館共4661床、空床數2320床、空床率49.8%。陳時中指出，國內輕重症收治分流現況相當確實，截至昨天隔離中的確診者共42萬3368人，其中97.3%是居家照護、1.9%在醫院、加強版集檢所或防疫旅館則為0.8%。

陳時中說，居家照護大多是輕症，希望儘量由基層醫療機構負責，將醫院人力保留在專責、加護病房，全力照顧病情較嚴重的患者。各縣市居家照護收案配置現況明顯進步，全國約74%居家照護者由基層診所負責視訊診療，台中市、澎湖縣、花蓮縣100%由基層負責。

口服抗病毒藥物領用也有進步，昨天病例開藥率已超過10%，據統計，昨天共開1萬1427人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」9102人份、默沙東「莫納皮拉韋」2325人份；今年以來累計開立16萬2375人份，包括13萬504人份倍拉維、3萬1871人份莫納皮拉韋。（編輯：張雅淨）1110608

（指揮中心提供）

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