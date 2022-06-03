兒童免費快篩資格再放寬 2015年9月2日後出生皆可領

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0歲至6歲幼童免費領取5劑快篩，6日起將擴大適用至2015年9月2日以後出生的兒童。圖為藥局販售政府專用家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北3日電）指揮中心今晚宣布，0歲至6歲幼童免費領取5劑快篩政策再擴大，6日起將擴大適用至2015年9月2日以後出生的兒童，所有學齡前兒童都能領取5劑免費快篩，領取期限至今年6月30日止。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心6月1日起，針對0歲至6歲幼兒免費提供5劑快篩試劑，短短2天發出超過21萬份。

指揮中心今天晚間發布新聞稿指出，6日起適用對象將從2016年1月1日以後出生的幼兒，進一步擴大為2015年9月2日以後出生的兒童，簡言之，所有學齡前兒童都能到快篩實名制販售據點領取5劑免費快篩試劑。

指揮中心發言人莊人祥今天晚間告訴中央社記者，這次之所以進一步放寬，主要是這年齡層的幼兒既不符合0歲到6歲免費領取5劑快篩範圍，也不屬於高中以下學齡孩童免費領取4劑快篩範圍，因此特別微調規定，擴大納入所有學齡前幼兒。

莊人祥指出，家中孩童只要是2015年9月2日以後出生，家長都可持健保卡至全國近5000家快篩實名制據點領取5劑快篩，也不影響第1輪或第2輪實名制的購買資格，領取期限至今年6月30日。

莊人祥也表示，針對政策實施時還沒有健保卡的新生兒或後續出生者，仍可在拿到健保卡後再行領取。

指揮中心說明，學齡前幼兒免費領取5劑快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號分流；單號週一、三、五；雙號週二、四、六；週日皆可領取。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。（編輯：郭諭儒）1110603