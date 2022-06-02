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快篩實名制第2輪6/6開賣 販售點配送增至117份

2022/6/2 14:37（6/2 14:58 更新）
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第2輪家用快篩實名制6月6日上路。（指揮中心提供）
第2輪家用快篩實名制6月6日上路。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北2日電）COVID-19國內疫情上升，家用抗原快篩試劑使用需求增加，指揮中心今天下午公布，自6月6日起，實施第2輪家用快篩實名制，民眾可持健保卡購買，販售點配送增至117份。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午宣布，自6月6日起，實施第2輪家用抗原快篩試劑實名制販售，為利民眾購買，每個販售據點配送份數從原先78份增加至117份，希望讓更多有購買需求民眾，均能買到平價的實名制家用抗原快篩試劑。

第2輪快篩實名制販售對象仍是持有健保卡或居留證民眾；無年齡限制，每人均可購買。每輪每身分證字號僅能購買1次，可代購，1份5劑，每份新台幣500元，醫材原則售出概不退換。相關販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

販售模式依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式，全國4826家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所為販售地點。比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

第1輪家用快篩實名制販售情形，今天共有4903家機構可販售快篩實名制，共可販售201萬多人份，截至今天中午12時共有0家完售，賣出2萬2493人份（含0至6歲自費購買），至於今天免費領取份數則為3萬8673人份；快篩實名制實施以來，累計賣出986萬8893人份。（編輯：陳政偉）1110602

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