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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/265

首劑疫苗涵蓋率逼近90% 快篩實名制賣破千萬人份

2022/6/3 15:25（6/3 15:37 更新）
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台北市中正紀念堂1日起開設輝瑞兒童疫苗接種站，端午連假不打烊，3日上午有許多民眾帶著孩子前去施打。中央社記者郭日曉攝 111年6月3日
台北市中正紀念堂1日起開設輝瑞兒童疫苗接種站，端午連假不打烊，3日上午有許多民眾帶著孩子前去施打。中央社記者郭日曉攝 111年6月3日
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（中央社記者張茗喧台北3日電）國內COVID-19疫情未歇，據指揮中心統計，截至今天中午12時，快篩實名制累計賣出超過1000萬人份；疫苗接種方面，昨天接種超過19萬劑，第1劑涵蓋率衝高到89.7%，逼近90%大關。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體電話聯訪時表示，因應學生族群快篩需求，將免費提供高中、國中、國小、五專前3年學生每人4劑家用快篩試劑，6日起將由中華郵政陸續寄達學校，無領取期限。

莊人祥說，這次發放的家用抗原快篩是行政院額外提供的免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，另因這次提供的廠牌為亞培，而非快篩實名制的羅氏，因此每人份為4劑包裝。

根據指揮中心統計，今天共有4901家機構可販售快篩實名制，共可販售198萬人份，截至今天中午12時共有2家完售，賣出2萬4429多份，快篩實名制實施以來，累計賣出超過1003萬多人份；今天0歲至6歲免費領用約2萬2902人份。

在疫苗接種方面，昨天共接種19萬3431劑，累計接種5545萬4029劑，第1劑涵蓋率89.7%、第2劑82%、基礎加強劑0.88%、追加劑66.28%。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬4131床、空床6191床、空床率43.8%，其中台北區39.2%、北區50.6%、中區46.5%、南區28.8%、高屏區51.6%、東區57.7%；53家集中檢疫所共7778床、空床數3930床、空床率50.5%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2183床、空床率46.8%。

據統計，昨天共開8374人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共6728人份、默沙東「莫納皮拉韋」1646人份，今年以來累計開立約12萬766人份，包括9萬6854人份倍拉維及2萬3912人份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110603

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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