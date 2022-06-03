國小至高中每人發4劑快篩應屆畢業生也可領 6日起寄到學校
2022/6/3 12:32（6/3 12:42 更新）
教育部3日宣布，將免費提供中小學及五專前3年級學生，每人4劑COVID-19家用抗原快篩試劑，預計6日起陸續寄到各校。圖為藥局販售的家用快篩試劑。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳至中台北3日電）教育部今天宣布，行政院已協調中央流行疫情指揮中心，將免費提供中小學及五專前3年級學生，每人4劑COVID-19家用抗原快篩試劑，預計6日起陸續寄到各校。
教育部今天發布新聞稿，高中、國中、國小、五專前3年級110學年度在學的學生，每人可以獲得4劑免費的快篩，將由學校發放，原則上由學生回校上實體課程時領取；110學年度的應屆畢業生，也可回原畢業學校領快篩，沒有領取期限。
教育部表示，這次發放的快篩，為行政院額外提供的免費領取份數，不影響實名制購買資格。即便學生之前已經以健保卡購買過實名制快篩，也可再領取這次的4劑。
教育部也解釋，學校發放後如果有剩餘，可併入學校原有快篩試劑備存量，並依照相關原則管理使用。
近期每天都有數千名學生確診，教育部發函中小學，建議學校防疫專責小組納入志工隊、教師會、家長會，邀請具備醫護背景的民眾組成「醫護志工團」，協助確診、快篩陽性和居家隔離的師生，包括引導線上看診、電話關懷、防疫物資補給等。（編輯：唐聲揚）1110603
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