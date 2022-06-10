家人確診但同住有症狀卻快篩陰 專家：疫苗奏效

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（中央社紐約9日綜合外電報導）紐約時報科學記者穆易爾近日發表文章說，自己女兒COVID-19篩檢呈陽性後原以為全家最終都會感染，但即使出現典型症狀，家中其他成員篩檢皆陰性。專家認為這與人體對疫苗產生的免疫反應有關。

穆易爾（Melinda Wenner Moyer）在文中寫道，身為科學記者，她閱讀數十篇關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的研究論文，並在過去兩年採訪過非常多病毒學家、傳染科醫生和免疫學家，然而在她7歲女兒快篩出現陽性後，她自己一開始也是一陣慌亂。

穆易爾的女兒於將近2週前發燒後，隔天便收到學校的電郵通知「幾天前曾在校接觸確診者」，隨後她給女兒進行快篩得到陽性結果。她說：「我讓自己接受全家最後都會中標的可能性。」

然而事情走向好像不是這樣。穆易爾本身從未出現任何症狀，篩檢也未呈陽性。

在女兒篩檢呈陽性的當天，她11歲的兒子便不舒服，開始出現頭痛、疲勞、喉嚨痛和流鼻涕等典型的COVID-19感染症狀；2天後丈夫也出現喉嚨痛和鼻塞，但「儘管連續7天進行篩檢，先生和兒子從未出現陽性結果，包括兒子在出現症狀第5天和先生出現症狀第3天進行PCR篩檢結果也是如此」。

穆易爾百思不得其解，究竟丈夫和兒子是否感染COVID-19，即使篩檢從未呈現陽性，還是在暴露於新型冠狀病毒後感染另種導致相同症狀病毒？（然而小兒科醫師說這不太可能）

● 接種疫苗會改變身體對病毒反應

為得到解答，穆易爾致電給免疫學、微生物學和病毒學專家，專家第一句話就是問全家是否都有接種疫苗。穆易爾表示，她和先生都完整接種並施打追加劑，孩子們也都接種過疫苗但未施打追加劑。

穆易爾引述約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）免疫學家葛倫沃（Gigi Gronvall）說法表示，當接觸到新型冠狀病毒時，「已接種疫苗的免疫系統會比未接種疫苗者更快發揮作用」，而這種快速反應會改變接下來發生的事情。

葛倫沃說，首先，快速的免疫反應能減緩病毒繁殖和傳播速度，「這就是疫苗的功用：教育你的免疫系統，搶在入侵者複製失控前先發制人」。

穆易爾也引述加州大學河濱分校（UCR）微生物學家莫里森（Juliet Morrison）指出，由於病毒無法在接種疫苗者體內快速複製，因此這些人在接觸病毒後可能較不容易篩檢出陽性，主要是因為其免疫系統「讓病毒數量維持在篩檢水平以下」。

穆易爾說，這意味她的丈夫和兒子可能確實感染，但他們已接種疫苗的免疫系統有很好的抵禦感染能力，以致鼻子或喉嚨從來沒有足夠的病毒蛋白來篩檢出陽性。

依據莫里森說法，而陰性結果也可能意味他們不具有那麼強的傳染性。

儘管如此，穆易爾的丈夫和兒子仍遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指導方針，也就是即使接種過疫苗、但接觸過確診者也出現症狀，即使篩檢結果為陰性，仍應持續佩戴口罩約10天。

穆易爾說，實際上他們全家整整7天不去公共場所，她外出採買時也必戴N95或KF94口罩，以防自己正處於潛伏期。

● 即使病毒得到控制 身體也會有不舒服症狀

專家告訴穆易爾，「即使接種疫苗的人體內沒有高水平病毒，仍會出現強烈症狀」，根據葛倫沃的說法，這實際上是免疫系統對病毒的反應，而不是病毒本身引發。

至於連症狀都沒有出現的穆易爾，則可能是因為她的免疫系統很快地抵禦病毒，讓她沒機會出現不舒服症狀。

● 大多數接觸新冠病毒且出現症狀者終究會篩檢陽性

穆易爾說，專家也提出一個非常重要觀點：從未檢測出陽性和尚未檢測出陽性間是有區別的。

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穆易爾的丈夫和兒子在出現症狀後持續篩檢一週，專家告訴她，他們不太可能會篩檢出陽性。但很多人只篩了幾天，實際上無法僅從幾次陰性結果就得到明確結論。

穆易爾表示，如她之前所言，當人們接種COVID-19疫苗後，免疫系統早已就備戰狀態，這些人通常比未接種疫苗者更早出現症狀--也就是在他們能夠檢測出陽性前幾天。因此當人們在出現症狀幾天後進行篩檢，他們的陰性結果並不一定代表沒有感染COVID-19，而有些人就因此認為自己沒感染而不再採取防疫措施。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110610