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Omicron新變種傳播力可能更強 台灣至今未檢出

2022/6/10 15:25（6/10 15:40 更新）
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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞10日表示，BA.2仍是全球主流，國內約占96%，至今尚未驗出BA.4和BA.5。圖為9日有民眾抱著嬰兒赴高雄長庚醫院急診室外的「小兒特診」就醫。（中央社檔案照片）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞10日表示，BA.2仍是全球主流，國內約占96%，至今尚未驗出BA.4和BA.5。圖為9日有民眾抱著嬰兒赴高雄長庚醫院急診室外的「小兒特診」就醫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北10日電）Omicron BA.4、BA.5亞變種疫情在歐美升溫，傳播力恐更強。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，BA.2仍是全球主流，國內約占96%，至今尚未驗出BA.4和BA.5。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，如今英國、美國相繼傳出Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒的疫情，台大兒童醫院院長黃立民坦言，這是一大警訊。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，最近確實觀察到Omicron BA.5、BA.4新亞型變種在歐美檢出的比例有上升趨勢，英國5月底至6月初驗出率介於12%至18%，美國則介於5%至8%，顯示BA.2仍是主流。

羅一鈞指出，有專家認為BA.4、BA.5亞變種的免疫逃脫能力較強，預估傳播力可能也比較高，恐取代BA.2成為下一波主流病毒株，現有疫苗雖然保護效果會減退，但預防重症的效果不會因此減弱

羅一鈞也表示，國內4月1日以來共針對1058例確診病例進行基因定序，其中96%檢出BA.2，不分本土及境外移入，目前尚未檢出任何一例BA.4或BA.5，會持續監測。

在本土病例分析方面，羅一鈞說，今年截至6月9日，國內累計有266萬5809例本土病例，中重度以上病例占9192例、約占0.34%，其中2944人死亡，全年齡層致死率為千分之1.1。

細看各年齡層，羅一鈞說，70歲以上長者無論中重症比例或致死率都高於其他年齡層，尤其90歲以上族群一旦染疫，致死率高達5.31%，呼籲長輩儘速接種疫苗。（編輯：管中維）1110610

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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