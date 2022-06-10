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全國確診率11.69% 中南部仍處於高峰

2022/6/10 14:48（6/10 16:04 更新）
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指揮中心指揮官陳時中表示，目前全國COVID-19確診率約11.69%。圖為9日台北捷運落實防疫，清潔人員在列車車廂執行清消作業。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官陳時中表示，目前全國COVID-19確診率約11.69%。圖為9日台北捷運落實防疫，清潔人員在列車車廂執行清消作業。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北10日電）疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中表示，目前全國COVID-19確診率約11.69%，台北、新北、桃園疫情高峰已過去，持續緩降，但台中、台南、高雄確診率較低，現在仍處於高峰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，今天國內新增6萬8311例確診病例，以台中市1萬32例居冠，其次依序為高雄市9864例、新北市8858例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，目前全國確診率約11.69%，台北、新北、桃園疫情高峰都已過去，疫情持續往下降，但中南部的3都確診率相對低，台中9.73%、台南8.67%、高雄10.09%，疫情還維持在高峰，要持續觀察。

陳時中表示，在口服藥使用方面，昨天共開8485人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共6950份、默沙東「莫納皮拉韋」1535人份，今年以來累計開立約18萬1938多人份，包括14萬6789人份倍拉維及3萬5149人份莫納皮拉韋。

他說，據統計，6月以來確診個案約有12%使用藥物，顯示在藥物開立上速度相對快。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）

陳時中指出，目前全台專責、負壓病房共1萬4623床、空床6629床、空床率45.3%，其中台北區47.5%、北區52.3%、中區40.4%、南區30.1%、高屏區48.2%、東區56.4%；53家集中檢疫所共7778床、空床數4275床、空床率55%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2307床、空床率49.5%。

疫苗接種方面，昨天共接種9萬3046劑，累計接種5605萬3322劑，涵蓋率第1劑90.79%、第2劑82.23%、基礎加強劑接種率0.92%、 追加劑接種率67.44%。（編輯：陳政偉）1110610

（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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