男童患MIS-C合併視覺異常 閉眼會看到招財貓招手

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台大醫院新竹台大分院表示，一名11歲男童1個月前確診，近日持續發燒4天並有其他症狀，經診斷為兒童多系統發炎症候群（MIS-C），男童在高燒期間伴隨有視覺異常幻象等症狀，閉眼就看到招財貓招手或人影，所幸治療後狀況已穩定。（台大醫院新竹台大分院提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月10日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）新竹一名11歲男童上個月確診，近日因連日發燒送醫，診斷後為兒童多系統發炎症候群（MIS-C），住院期間男童視覺異常，閉眼就看到招財貓招手或人影，經醫治已恢復穩定。

台大醫院新竹台大分院發布新聞稿表示，一名11歲男童1個月前確診，近日持續發燒4天，伴有眼睛紅、草莓舌及頸部淋巴結腫大等症狀，入院後合併有心臟衰竭與休克現象，立即收治於兒童加護病房治療。

院方指出，男童經醫師診斷為兒童多系統發炎症候群（Multisystem inflammatory syndrome in children，MIS-C），立刻給予免疫球蛋白、靜脈類固醇與強心劑等藥物治療，經搶救後，症狀逐步穩定。

新竹台大分院表示，男童在高燒期間伴隨有視覺異常幻象等症狀，住院期間，表示會在閉眼後數分鐘還持續看到招財貓跟他招手，或看到異常的人影。

有鑒於COVID-19病毒會合併腦炎等問題，兒科重症團隊安排腦電圖及腦部核磁共振攝影檢查後，初步排除男童有嚴重腦部併發症之危險，所幸在高燒與休克症狀改善之後，男童的視覺異常現象消失。

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新竹台大分院表示，兒童多系統發炎症候群通常在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診痊癒後的2至6週期間發生，詳細的致病機轉尚不明確，推測可能跟病毒感染後體內的免疫風暴有關，會導致全身多系統的發炎症狀，部分個案合併有休克症狀，需入住加護病房治療。

院方指出，根據疾管署統計資料，今年以來COVID-19台灣兒童感染人數已突破50萬人，呼籲民眾多加留意孩童若在感染後又再次持續發燒，伴隨著皮膚疹、眼睛發紅、草莓舌、腹痛或休克等症狀，須儘速就醫評估是否罹患兒童多系統發炎症候群。（編輯：李錫璋）1110610