入境檢疫6/15起縮短為3+4 所有旅客適用

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北11日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，6月15日起，入境檢疫天數從現行7天改為「3+4」，也就是3天居家檢疫加上4天自主防疫，並取消原先7天自主健康管理措施，適用所有旅客，不限商務客。（編輯：陳政偉）1110611

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿詳細說明如下：

中央流行疫情指揮中心11日表示，考量國際國內疫情及防疫與醫療量能，並促進經濟及社會活動與國際必要交流，自今年6月15日0時起（航班表定抵台時間）於調控入境一定人數總量為前提下，同步放寬下列邊境檢疫措施：

●檢疫天數及處所

一、入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理。

二、於自主防疫期間，應遵守之防疫規範：

1.非必要不可外出。

2.需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。

3.外出全程戴口罩及保持社交距離。

4.商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程戴口罩及保持社交距離。

5.上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。

6.避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

7.商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

8.非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

三、檢疫處所維持一人一戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

●檢測措施

一、來台旅客應持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告。

二、病毒核酸（PCR）檢測：入境時（第0天），於機場／港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

三、家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

●入境至檢疫處所交通工具

除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。

●入境人數總量管制

初期以每週2.5萬人次為原則。

●開放轉機

交通部民航局規劃來台轉機方案及落實防疫管控措施。

指揮中心再次強調，邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。