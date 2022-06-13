住宿機構定期公費快篩至7月底 住民一週篩2次

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6月中旬至7月31日止，住宿式機構需定期公費快篩，住民每週定期快篩2次，工作人員每週至少1次。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，6月中旬至7月31日止，住宿式機構需定期公費快篩，住民每週定期快篩2次，工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢。

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國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，6月中旬至7月31日止，指揮中心提供住宿式機構定期公費快篩，住民每週定期快篩2次，2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩。

住宿式機構工作人員每週定期快篩至少1次，有症狀時應進行快篩。陳宗彥再次提醒，除了定期快篩，當住民有症狀時，也應該進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR。篩出陽性個案，應該立即請專責醫療院所視訊診療並投藥。住民及工作人員確診康復3個月內免篩檢。（編輯：陳清芳）1110613