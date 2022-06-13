更多編輯台推薦新聞：
一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

住宿機構定期公費快篩至7月底 住民一週篩2次

2022/6/13 14:31（6/13 14:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
6月中旬至7月31日止，住宿式機構需定期公費快篩，住民每週定期快篩2次，工作人員每週至少1次。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
6月中旬至7月31日止，住宿式機構需定期公費快篩，住民每週定期快篩2次，工作人員每週至少1次。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，6月中旬至7月31日止，住宿式機構需定期公費快篩，住民每週定期快篩2次，工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，6月中旬至7月31日止，指揮中心提供住宿式機構定期公費快篩，住民每週定期快篩2次，2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩。

住宿式機構工作人員每週定期快篩至少1次，有症狀時應進行快篩。陳宗彥再次提醒，除了定期快篩，當住民有症狀時，也應該進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR。篩出陽性個案，應該立即請專責醫療院所視訊診療並投藥。住民及工作人員確診康復3個月內免篩檢。（編輯：陳清芳）1110613

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族