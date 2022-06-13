入境首見BA.4、BA.5變異株 邊境攔截5例社區影響較小

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指揮中心13日公布，台灣首度在境外移入個案定序檢出Omicron新變種，分別為1例BA.4及4例BA.5，皆在邊境攔阻。圖為桃園機場檢疫處。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）Omicron BA.4、BA.5亞變種在歐美升溫，指揮中心今天公布，台灣首度在境外移入個案定序檢出Omicron新變種，分別為1例BA.4及4例BA.5，皆在邊境攔阻，對社區影響較小。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，如今英國、美國相繼出現Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒的疫情。中央流行疫情指揮中心今天下午在疫情記者會中公布，台灣邊境首見Omicron新變種，1例BA.4、4例BA.5，分別為1女4男。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天公布的Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒染疫個案，年齡30多歲至60多歲，入境日介於今年6月2日至6月7日，其中BA.5個案2例來自美國，土耳其及波蘭各1例，BA.4是智利入境，皆為邊境攔截。

羅一鈞說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示這二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，4月至5月期間已於南非快速引發第5波疫情；WHO（世界衛生組織）於6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4及BA.5，且全球發現這二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫，評估與BA.4及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。

羅一鈞說，依現有研究，BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

指揮中心再次呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成重症、住院或死亡風險，請民眾應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：管中維）1110613

（指揮中心提供）