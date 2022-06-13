陳時中出現常見確診症狀 已依醫囑服藥

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北13日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天快篩陽性確診，指揮中心今天下午疫情記者會照常舉行，副指揮官陳宗彥代為主持時說，陳時中出現部分常見症狀，已依照醫囑服藥。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，陳時中快篩陽性確診，居家照護中，但他有吸菸史、過去曾裝心臟支架，且年齡大於65歲等，均符合重症危險因子的高風險患者，健康狀況備受關注。

陳宗彥在疫情記者會中表示，陳時中目前「身體有些狀況」，很多會發生在COVID-19確診者身上的部分症狀都有出現，雖然有症狀，但已透過視訊診療，依照醫囑服藥，一切都還很好，謝謝社會大眾關心。

媒體有進一步追問症狀種類及是否服用口服抗病毒藥物，陳宗彥並未回應。

據指揮中心統計，昨天共開3133人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2728人份、默沙東「莫納皮拉韋」405人份，今年以來累計開立約19萬9194多人份，包括16萬1167人份倍拉維及3萬8027人份莫納皮拉韋。

全台專責、負壓病房共1萬4524床、空床6558床，空床率45.2%，其中台北區50.3%、北區52.9%、中區37.4%、南區28.2%、高屏區46.4%、東區52.5%；53家集中檢疫所共7778床、空床數4435床、空床率57.0%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2209床、空床率48.7%。（編輯：管中維）1110613

（指揮中心提供）