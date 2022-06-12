Omicron新變種擾開國門步調？專家揭台灣優勢

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）台灣自15日起入境檢疫天數縮短為3天，但Omicron BA.4、BA.5亞變種在歐美升溫，是否影響開國門步調，專家抱持樂觀態度，國內BA.2疫情有交叉保護力，最快一個月後可望再放寬。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，如今英國、美國相繼出現Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒的疫情，根據中央流行疫情指揮中心監測資料，BA.2仍是全球主流，國內約占96%，至今尚未驗出BA.4和BA.5。

指揮中心昨天宣布，6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫；入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。對於國內邊境逐步鬆綁，專家都認為，目前台灣社區疫情超過鄰近國家， 正是放寬檢疫時機，僅放寬「3+4」天是過渡期作法。

林口長庚醫院副院長、兒童感染科主治醫師邱政洵今天上午接受媒體聯訪時表示，韓國、日本、新加坡陸續放寬邊境防疫措施，歐美等國家Omicron疫情都回到基本盤，台灣目前的社區疫情超過鄰近國家，這次邊境開放最怕的是新病毒進來，尤其重點關注BA.4和BA.5。

邱政洵指出，雖然BA.4和BA.5傳染力可能更強，但所幸現階段並沒有造成比前一波BA.1和BA.2更大的疫情海嘯，推估可能與感染BA.1和BA.2後得到的保護力，對於BA.4和BA.5有交叉保護作用，國外確實也有實驗室研究證實此現象。

邱政洵認為，台灣第3劑COVID-19疫苗打得比其他國家慢、BA.2疫情也流行得比國際間慢，推論在未來6個月內群體保護力會維持，上述兩點就是台灣在BA.4和BA.5升溫之際，鬆綁邊境檢疫擁有的相對優勢，有本錢陸續開放，甚至考慮將COVID-19從第五類法定傳染病降為第四類。

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對此，新光醫院副院長洪子仁也有類似看法，他說，BA.4和BA.5已經出現2個月以上，若傳播力真的很強，如今在國外流行比率會更高，並不如BA.2主流，再加上南非這波BA.4和BA.5疫情已結束，住院人數及死亡人數沒有出現波動，似乎沒有讓疫情掀起一波高浪。

針對台灣何時可進一步將入境檢疫天數放寬至「0+7」天，邱政洵和洪子仁都認為至少需觀察一個月以上，主要是歐美BA.4、BA.5疫情仍非常緩慢上升，需長期觀察Omicron新變種特性，再逐步啟動台灣邊境開放，唯有放寬到「0+7」天，才可能真的達到與國際商務、求學及觀光正常化往來。（編輯：張雅淨）1110612