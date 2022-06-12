6/12本土5萬643例 增163人死亡、426例中重症

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中央流行疫情指揮中心宣布，6月15日起抵台的航班旅客，居家檢疫將從7天減為3天，並進行4天自主防疫，另外，入境者可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊。圖為台北松山機場12日上午入境旅客，在防疫計程車櫃檯排隊報到。中央社記者裴禛攝 111年6月12日

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北12日電）中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天新增5萬643例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症新增426例，確診個案中163人死亡；另外，境外移入新增14例。1110612

疾管署新聞稿詳細說明如下：

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增50,657例COVID-19確定病例，分別為50,643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡。

指揮中心表示，今日新增之50,643例本土病例，為23,945例男性、26,684例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為台中市（7,734例）、高雄市（7,250例）、新北市（5,772例）、台南市（4,846例）、桃園市（4,454例）、彰化縣（4,384例）、台北市（3,331例）、屏東縣（2,190例）、南投縣（1,300例）、新竹縣（1,211例）、苗栗縣（1,136例）、雲林縣（1,124例）、嘉義縣（1,061例）、新竹市（1,016例）、宜蘭縣（940例）、花蓮縣（664例）、基隆市（663例）、嘉義市（647例）、台東縣（579例）、澎湖縣（195例）、金門縣（117例）、連江縣（29例）。

指揮中心指出，今日新增163例本土病例死亡個案，為91例男性、72例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、151例具慢性病史、110例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月3日至6月9日，死亡日期介於5月25日至6月9日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案中，為7例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，自美國（1例）移入，另13例感染國家調查中。入境日介於今年6月10日至6月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,237,337例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,342,699例排除），其中2,892,263例確診，分別為13,436例境外移入、2,878,773例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,171例COVID-19死亡病例，其中4,156例本土，個案居住縣市分布為新北市1,345例、台北市747例、桃園市312例、台中市283例、高雄市282例、台南市186例、彰化縣155例、基隆市135例、屏東縣121例、宜蘭縣93例、花蓮縣70例、雲林縣67例、南投縣67例、新竹縣60例、台東縣54例、苗栗縣51例、嘉義縣50例、嘉義市40例、新竹市26例、金門縣7例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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