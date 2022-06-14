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美CDC：打莫德納疫苗 心臟發炎風險可能高於BNT

2022/6/14 21:54（6/14 22:22 更新）
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美國疾病管制暨預防中心14日援引近期數據表示，比起輝瑞/BNT疫苗，莫德納COVID-19疫苗在某些年齡層可能構成較高心臟發炎風險。（中央社檔案照片）
美國疾病管制暨預防中心14日援引近期數據表示，比起輝瑞/BNT疫苗，莫德納COVID-19疫苗在某些年齡層可能構成較高心臟發炎風險。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天援引近期數據表示，比起輝瑞/BNT疫苗，莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在某些年齡層可能構成較高心臟發炎風險。

然而CDC也說，美國整個疫苗安全監督系統對於心肌炎（myocarditis）及心包膜炎（pericarditis）的相關發現並不一致。

心肌炎、心包膜炎與莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）這兩種mRNA疫苗都有關。

路透社報導，CDC作出上述分析之際，美國食品暨藥物管理局（FDA）顧問今天將開會討論是否批准6至17歲孩童與青少年施打莫德納疫苗。

根據「疫苗安全資料庫連結」（Vaccine Safety Datalink）系統的數據，18至29歲男性打完第2劑莫德納疫苗，心臟發炎發生率為每100萬劑97.3例；BNT疫苗則為每100萬劑81.7例。

CDC表示，目前可取得的資訊顯示，打完mRNA疫苗後出現心肌炎的人，大多數會隨著時間過去而康復。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110614

美國CDC援引疫苗安全資料庫連結系統數據指出，18至29歲男性打完第2劑莫德納疫苗，心臟發炎發生率為每100萬劑97.3例；BNT疫苗則為每100萬劑81.7例。（圖取自fda.gov）
美國CDC援引疫苗安全資料庫連結系統數據指出，18至29歲男性打完第2劑莫德納疫苗，心臟發炎發生率為每100萬劑97.3例；BNT疫苗則為每100萬劑81.7例。（圖取自fda.gov）
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