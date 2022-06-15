兒童輝瑞疫苗預計22日起開打 地方政府自行公布

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兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，22日起開打，確切日期地方政府自行公布。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，最快6月下旬開放施打，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，兒童輝瑞疫苗6月22日起開打，確切日期地方政府自行公布。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入高原期，為降低兒童重症及死亡風險，指揮中心5月陸續開放5歲至11歲兒童接種疫苗，可接種半劑量莫德納疫苗或輝瑞兒童疫苗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家同意將接種間隔從12週縮短至4週。

羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，兒童第2劑疫苗接種事宜已於昨天發文各地方政府，第2劑莫德納兒童疫苗依據縣市規劃開打，沒有統一開打時間點，至於輝瑞兒童疫苗，則是預計6月22日施打，但確切開始接種時程，由地方政府自行公布。

另外，ACIP專家開會也同意開放第一類醫事人員接種第2次追加劑，也就是俗稱的第4劑，與前一劑間隔為5個月，最快6月中開打。羅一鈞說，醫護第4劑接種已發文地方，從6月13日開始提供施打，詳細安排時間按照各地方政府、醫療院所規劃。

莫德納公司近日宣布成功研發新款疫苗，可有效對抗原始及Omicron病毒，台灣採購進度受矚目。羅一鈞說，據合約，今年莫德納簽約量為2000多萬劑，還有1000多萬劑可採購跟引進，據業者預計，次世代疫苗9月底全球上市，若緊急授權審查順利，可以交由ACIP專家討論。

羅一鈞也提到，將同時持續觀察未來病毒株流行趨勢，包含Omicron亞型變異株BA.4及BA.5，以及未來是否可能出現下一個希臘字母的新變種病毒，以利部署疫苗採購規劃；另外，國內正在進行Novavax疫苗EUA審查，估計本月完成審查，之後就會開始討論引進。（編輯：卞金峰）1110615