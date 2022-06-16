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6個月至未6歲幼兒打莫德納 羅一鈞：EUA審查中

2022/6/16 16:26（6/16 16:42 更新）
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圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北16日電）美國准許5歲以下幼兒接種COVID-19疫苗。指揮中心今天說，對莫德納疫苗用於6個月大至未滿6歲幼兒食藥署正審查EUA，很快就會討論，也跟莫德納洽談更多疫苗供幼兒施打。

美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的專家小組今天一致建議5歲以下孩童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，外界關注台灣何時跟進。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，美國專家會議通過包括輝瑞兒童疫苗、莫德納這兩款疫苗可用於幼兒，以預防小朋友感染之後的重症跟住院。

不過，羅一鈞指出，美國同意的是莫德納疫苗接種2劑、輝瑞兒童疫苗則要接種3劑，換言之有接種劑次不同的狀況。

羅一鈞表示，目前衛生福利部食品藥物管理署正審查莫德納疫苗用於6個月大到未滿6歲幼兒的緊急使用授權（EUA），預期很快就會開會跟審查，如果決議核准，就會提到「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）會議中討論，是否討論納入兒童疫苗政策中。

羅一鈞並提到，另也已跟莫德納洽談進口更多疫苗給幼兒使用，之後會根據相關決議向外界說明到貨或是採購期程，也包含在現行的2000萬劑合約中。

此外，媒體詢問，有家長質疑小朋友確診又停課後，學校要求快篩陰才能返校，但曾確診個案短期內恐難一定快篩陰。羅一鈞說，確診康復後擔心影響檢測結果判讀，且絕大部分人不會在短期內又感染，因此之前公布包括曾確診民眾到醫院陪探病或住院，確診後15天至3個月內免篩，會請教育部研議參採，作為停課後返校篩檢原則。（編輯：陳政偉）1110616

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