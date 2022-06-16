17歲少年染疫病逝 MIS-C增2童住院觀察中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）本土COVID-19新增個案連續3天維持6萬多例，今天新增1名17歲少年染疫病逝，還有3名重症兒童，分別為2名MIS-C，一般病房住院觀察中，還有1例腦炎個案，狀況已改善。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午疫情記者會表示，今天新增6萬3170例本土個案，確診個案新增中重症373例（中症245例、重症128例），其中168例死亡；另新增51例境外移入病例。

羅一鈞說，今天新增168例本土病例死亡個案，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、159例具慢性病史、113例未打滿3劑疫苗，70例從未接種疫苗，97人年齡超過80歲。

今天新增最年輕的死亡個案為1名17歲少年，本身有多重慢性疾病，包含食道閉鎖症等，長期臥床，沒有接種過任何一劑疫苗，6月5日發燒、咳嗽，快篩陽性，10日呼吸喘進急診，檢查出肺炎，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，住加護病房，12日因嚴重休克心肺衰竭死亡。

（指揮中心提供）

國內13至18歲青少年重症累計6人，其中3人病逝，死因為肺炎2人、心肌炎1人。今天無新增兒童死亡個案，卻增3名兒童重症，分別為2例「孩童多發性系統發炎症候群」（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）個案及1例腦炎個案。其中1名MIS-C個案為2歲男童，5月23日確診，29日症狀緩解後又腹瀉，30日發燒、紅疹。

這名個案在30日由家屬帶至急診，醫療團隊懷疑為MIS-C個案，住院後使用免疫球蛋白等藥物治療，症狀改善，曾在6月6日出院，不料隔天再度發燒、腹瀉，再次回急診，開始二度治療MIS-C，治療後症狀再度改善，現在已在一般病房觀察中。

另1名MIS-C個案，是11歲男童，無慢性病，5月9日快篩陽，期間症狀改善，6月8日再次發燒、喉嚨痛、頸部局部腫痛，隔天到急診，起初診斷為急性淋巴腺炎，6月12日出現嗜睡、頭痛、血壓降低，醫師診斷為MIS-C，住加護病房觀察，6月15日病況改善，轉至一般病房觀察。

今天新增的兒童腦炎個案，為8歲男童沒有慢性病，14日出現肌躍性抽搐，後續出現意識改變、眼球震顫等撞快，送醫緊急進行頭部電腦斷層正常，但仍診斷為急性腦炎，使用降腦壓、類固醇、瑞德西韋、抗癲癇等藥物治療，仍在加護病房中，但狀況已改善。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計57例，20案例是腦炎、10名肺炎、3名敗血症、5例哮吼、12例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月15日，本土輕症、無症狀個案累計303萬2723例、占99.62%，中症累計6966例、占0.23%，重症累計4526例、占0.15%。（編輯：方沛清）1110616

（指揮中心提供）