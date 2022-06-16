6/16本土6萬3170例 中重症添373例、168人死亡

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國內COVID-19疫情尚未完全趨緩，政府呼籲民眾在外勤洗手、戴口罩並做好消毒工作。圖為15日上午新北市三重區三和菜市場，有民眾除了戴口罩，還加上護目面罩加強防疫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）指揮中心宣布，國內今天新增6萬3170例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案中增加中重症373例，其中168人死亡；另外，境外移入個案新增51例。（編輯：陳政偉）1110616

疾管署詳細新聞稿如下：

指揮中心表示，今日新增之63,170例本土病例，為29,845例男性、33,301例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市（9,523例）、高雄市（9,316例）、新北市（7,440例）、臺南市（6,163例）、彰化縣（5,185例）、桃園市（5,066例）、臺北市（4,025例）、屏東縣（3,032例）、雲林縣（1,606例）、苗栗縣（1,605例）、新竹縣（1,462例）、南投縣（1,458例）、嘉義縣（1,323例）、新竹市（1,245例）、宜蘭縣（1,187例）、花蓮縣（888例）、基隆市（787例）、嘉義市（769例）、臺東縣（673例）、澎湖縣（262例）、金門縣（141例）、連江縣（14例）。

指揮中心指出，今日新增168例本土病例死亡個案，為93例男性、75例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、159例具慢性病史、113例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月5日至6月13日，死亡日期介於5月26日至6月13日。

指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為27例男性、23例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國（5例）、越南（3例）、德國、盧森堡及泰國（各1例）移入，另40例感染國家調查中。入境日介於今年6月2日至6月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,550,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,410,508例排除），其中3,135,565例確診，分別為13,611例境外移入、3,121,900例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,714例COVID-19死亡病例，其中4,699例本土，個案居住縣市分布為新北市1,432例、臺北市797例、臺中市366例、桃園市346例、高雄市328例、臺南市242例、彰化縣185例、屏東縣155例、基隆市141例、宜蘭縣104例、南投縣90例、雲林縣84例、花蓮縣74例、新竹縣、臺東縣及嘉義縣各65例、苗栗縣62例、嘉義市49例、新竹市36例、金門縣8例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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