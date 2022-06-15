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COVID-19疫情整理包1/268

堵Omicron新變種 防疫旅館、邊境工作者擬打第4劑

2022/6/15 15:01（6/15 15:26 更新）
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堵Omicron新變種，疫情指揮中心擬安排防疫旅館、邊境工作者打第4劑。圖為民眾在台北車站大廳接種疫苗。（中央社檔案照片）
堵Omicron新變種，疫情指揮中心擬安排防疫旅館、邊境工作者打第4劑。圖為民眾在台北車站大廳接種疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）Omicron的 BA.4、BA.5亞變種在歐美升溫，台灣境外移入病例今天再增26例，邊境3天內已攔阻31例，疫情指揮中心擬安排防疫旅館、邊境工作者打第4劑，將交由專家討論。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，如今英國、美國相繼出現Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒的疫情。據中央流行疫情指揮中心持續監控，台灣已在邊境攔阻31例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4有7例、BA.5有24例，美國為來源國大宗。

今天新增26例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，今天定序出一起西班牙入境的家庭群聚為Omicron亞型變異株，父母皆為無症狀感染，20多歲年輕人則是喉嚨痛，症狀表現以無症狀居多。

羅一鈞說，Omicron亞型變異株BA.4及BA.5皆為首次在南非發現，往歐美擴散，已在超過40個國家驗出，雖然暫時沒有看到BA.4及BA.5重症率增加的相關報告，但傳染力較BA.1及BA.2多出2到3成，加上免疫逃脫特性，容易導致疫情再起，是未來一個月國際上跟國內需要加強監測變異株。

羅一鈞說，針對Omicron亞型變異株BA.4及BA.5，指揮中心祭出兩大圍堵策略，首先是持續加強機場、港口定期篩檢，再者是規劃邊境工作人員，包含防疫旅館工作人員等，納入第4劑COVID-19疫苗接種名單，將提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，通過後6月起即可開始接種第4劑。（編輯：陳政偉）1110615

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