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Omicron變異株BA.4、BA.5增26例 皆邊境攔截個案

2022/6/15 14:30（6/15 15:11 更新）
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指揮中心15日公布，據最新境外移入個案定序結果，新增26例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4株6例、BA.5株20例，皆邊境攔截個案。圖為桃園機場旅客檢疫站。（中央社檔案照片）
指揮中心15日公布，據最新境外移入個案定序結果，新增26例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4株6例、BA.5株20例，皆邊境攔截個案。圖為桃園機場旅客檢疫站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，據最新境外移入個案定序結果，新增26例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4株6例、BA.5株20例，皆邊境攔截個案，美、德為來源國大宗。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，境外移入個案中新增檢出6株Omicron BA.4及20株Omicron BA.5，個案分別為16例男性及10例女性，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於今年5月30日至6月5日。

其中檢出Omicron BA.4個案分別自美國及泰國（各2例）、澳洲、英國（各1例）移入；檢出Omicron BA.5個案分別自德國（6例）、美國及西班牙（各4例）、新加坡（3例）、澳洲、韓國及薩爾瓦多（各1例）移入。國內累計31例Omicron新亞型變種病毒（BA.4有7例、BA.5有24例），美國為來源國大宗。

羅一鈞說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第5波疫情。

世界衛生組織（WHO）於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4及BA.5，且全球發現此二株變異株感染國家及病例數均持續增加；此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫，亦評估與BA.4及BA.5傳播有關。

鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

指揮中心再次呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染而造成之重症、住院或死亡風險，請民眾應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。（編輯：張芷瑄）1110615

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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