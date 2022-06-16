血清抗體調查再度啟動 追Omicron社區隱形傳播鏈

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北16日電）今年4月份起爆發較大規模本土Omicron疫情，衛福部疾管署今天宣布，將再度啟動血清抗體調查，了解社區是否存在隱形傳播鏈，建構全國COVID-19血清流病監測。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍在高原期，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，為瞭解全國年齡別與地理區域COVID-19血清陽性率變動趨勢，將進行「我國新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）血清流行病學調查與長期趨勢分析計畫」。

疾病管制署將參考WHO（世界衛生組織）調查指引，以及國際主要機構分析COVID-19血清流行病學方法，以利作為調整防治政策上的參考依據。

羅一鈞說明，希望透過調查掌握今年4月份起爆發較大規模本土Omicron疫情期間，社區是否存在隱形傳播鏈，並建構全國COVID-19血清流病監測機制。

羅一鈞說，類似的血清抗體調查去年也曾經執行過一次，這次計畫一樣將與台灣血液基金會合作，針對今年1月至6月收受全國各捐血中心血清存檔樣本，依各縣市人口、性別、年齡比例進行分層隨機抽樣，每2週1次，每次3000至3500件，預計抽樣3萬6000件檢體。

此時段有捐血的民眾被抽到機率約3%至4%。考量目前民眾可捐血年齡群（17至65歲）中，至少接種1劑疫苗接種率已近90%，難以透過抗棘蛋白抗體陽性結果，辨別屬疫苗接種誘發或病毒感染後產生，因此，此計畫僅進行SARS-CoV-2病毒抗核蛋白抗體檢測。

羅一鈞進一步說明，這次計畫為保護捐血人個資，血基會於抽樣後，僅提供匿名資料與血清存檔樣本給疾管署進行後續檢驗與資料統計分析。抽樣檔案將由血基會按程序銷毀，血基會或疾管署均無法辨識或回溯特定捐血人檢體檢測結果，無法將檢驗結果通知特定捐血人，也無法提供查詢。

羅一鈞指出，加入或退出此計畫不會影響捐血人現有任何權益，也不會被特別註記。此計畫經疾管署人體研究倫理審查會審查通過，採用選擇退出方式，以確保受試者的自主權。

若有曾於這段時間捐血的捐血人想退出此計畫，請於6月30日前致電1922並留下相關資料（血袋號碼，或提供姓名、身分證字號及生日）；或請以書面方式寄送相關資料至台北市中正區林森南路6號疾病管制署疫情中心（新冠病毒血清流行病學調查與長期趨勢分析計畫），於檢體抽樣前排除。（編輯：管中維）1110616