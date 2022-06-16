美FDA專家建議5歲以下孩童打疫苗 最快21日開打

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美國FDA專家小組15日一致建議5歲以下孩童接種COVID-19疫苗。圖為美國醫護人員用針管吸取莫德納疫苗，準備施打。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的專家小組今天一致建議5歲以下孩童接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，這在絕大多數國家是最後一批等待接種疫苗的年齡族群。

維吉尼亞大學（University of Virginia）醫學教授尼爾森（Michael Nelson）說：「這項建議確實補上了一群真正遭忽略的年幼人口未被滿足的重大需求。」

法新社報導，美國食藥局不僅直播內部審議過程，頒發的許可也被視為全球黃金標準。

食藥局資深科學家馬克斯（Peter Marks）在討論開始時表示，雖然現在研究顯示多數孩童都已感染過COVID-19，但去年冬天病毒變異株Omicron疫情期間的嬰幼兒高住院率，凸顯這個族群接種疫苗的急迫需求。

他說：「我們必須小心謹慎處理這個問題，不要因為病故者多數年紀較大，就對兒童喪命無動於衷。每個生命都很重要。」

馬克斯指出，在疫情期間，美國0到4歲族群有480人染疫病故，遠高於嚴重流感季節的死亡人數。

輝瑞大藥廠（Pfizer）申請批准對6個月到4歲孩童在至少11週內施打3劑3微克疫苗；莫德納公司（Moderna）則向食藥局申請批准對6個月到5歲孩童施打2劑25微克疫苗，間隔約4週。這兩種疫苗不得互換。

兩款疫苗都在數以千計孩童參與的試驗中進行了測試，發現造成輕微副作用的程度與年紀較大的族群類似，也會引發類似程度的抗體。

雖然肥胖、神經系統疾病和氣喘都與幼兒重症風險增加有關，但要預測重症結果仍非易事。事實上，5歲以下住院患者中，64%都沒有共病症。

孩童也可能繼續感染「 多發性系統發炎症候群 MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 」（MIS-C），這是一種染疫後出現的罕見嚴重疾病。約3%到6%的人可能會經歷超過12週的「長新冠」（long Covid）症狀。

預料食藥局很快將依據專家小組的建議採取行動，接著由美國疾病管制暨預防中心（CDC）做出最終定奪。

白宮官員上週說，最快將於6月21日開始在藥局和診所針對5歲以下孩童推出1000萬劑疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110616