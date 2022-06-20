6/20本土3萬5596例 增144人死亡、295例中重症【直播】

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國內20日新增3萬5596例COVID-19本土病例。圖為新北市三重區民眾到過圳市民活動中心，在工作人員協助下請領關懷包。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北20日電）指揮中心宣布，國內今天新增3萬5596例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增加中重症295例，其中144人死亡；另外，境外移入個案新增36例。（編輯：管中維）1110620

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增35,632例COVID-19確定病例，分別為35,596例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增144例死亡。

指揮中心表示，今日新增之35,596例本土病例，為16,811例男性、18,764例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市（5,312例）、高雄市（5,280例）、新北市（4,267例）、臺南市（3,123例）、桃園市（3,097例）、彰化縣（2,960例）、臺北市（2,296例）、屏東縣（1,519例）、雲林縣（1,040例）、苗栗縣（959例）、新竹縣（941例）、南投縣（886例）、嘉義縣（683例）、新竹市（674例）、宜蘭縣（590例）、花蓮縣（554例）、基隆市（437例）、嘉義市（426例）、臺東縣（306例）、澎湖縣（158例）、金門縣（71例）、連江縣（17例）。

指揮中心指出，今日新增144例本土病例死亡個案，為83例男性、61例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、139例具慢性病史、91例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月3日至6月17日，死亡日期介於5月12日至6月17日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為27例男性、9例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自日本、德國、泰國、法國及越南（各1例）移入，另31例感染國家調查中。入境日介於今年6月4日至6月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,806,345例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,471,959例排除），其中3,330,695例確診，分別為13,859例境外移入、3,316,782例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計5,365例COVID-19死亡病例，其中5,350例本土，個案居住縣市分布為新北市1,513例、臺北市823例、臺中市449例、桃園市423例、高雄市407例、臺南市295例、彰化縣230例、屏東縣189例、基隆市151例、宜蘭縣121例、南投縣117例、雲林縣107例、苗栗縣84例、花蓮縣83例、新竹縣81例、嘉義縣79例、臺東縣73例、嘉義市64例、新竹市45例、金門縣10例、澎湖縣6例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

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