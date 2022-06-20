6歲染疫童手腳指甲全變白 醫師：病毒感染血液循環不佳導致

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男童確診3天後手腳指甲變成白色，父母透過視訊問診跟醫師求救，醫師研判為病毒感染導致血管受傷，血液循懷不佳導致，2至3個月後恢復，不影響手腳功能。（童綜合醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月20日

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中一名6歲男童確診，發燒2天後退燒，但他手腳的指甲全變白，醫師指出，因病毒感染過程出現小血栓，指甲循環變差才變色，2至3個月恢復正常，不會影響手腳功能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒，台中市1名6歲男童6月初確診，出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，2天後退燒，但他的手腳的指甲卻全部變成白色，爸媽嚇得透過視訊門診求助醫生。

童綜合醫院小兒感染科醫師高佳慧今天透過影片表示，透過視訊診療，男童手腳的指甲全變成白色，請教其他醫院的感染科專家，發現許多兒童在確診後，確實會出現這樣的狀況，但大多是2至6週後出現。

高佳慧指出，該名男童在確診後3天出現，判斷因病毒感染後血管受傷，在感染的過程形成小血栓，指甲的血液循環變差才會變成白色，變色情形只是個現象，不會造成生命危險也不會影響手腳功能，2至3個月後會自行恢復。（編輯：黃世雅）1110620