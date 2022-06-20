陳時中解隔仍快篩陽性 缺席疫情記者會

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北20日電）指揮中心指揮官陳時中12日快篩陽性經診斷確診，今天凌晨解除隔離，但仍沒出席下午疫情記者會，仍由代理發言人羅一鈞主持，缺席原因為今天快篩結果仍然為陽性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，陳時中快篩陽性確診，進行居家照護中，由副指揮官陳宗彥代職，其4名接觸者社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組長石崇良、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥也陸續使用家用快篩試劑檢驗陽性。

陳時中已完成7天的居家照護，今天凌晨解除隔離，羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，陳時中今天沒有出席例行疫情記者會的原因，是陳時中今天上午自行快篩，結果仍為陽性，再加上自覺仍有症狀，自主採取較高防疫規格在居家辦公。

陳時中有吸菸史、過去曾裝心臟支架，且年齡大於65歲等，均符合重症危險因子的高風險患者，健康狀況備受關注。陳時中近期曾親自透露，他發燒3天，目前已退燒，只是仍有咳嗽症狀，甚至咳起來骨頭會痛，按照醫囑服用默沙東的口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」。

針對COVID-19口服抗病毒藥物，據統計，昨天共開2507人份，其中輝瑞「倍拉維」共2170份、默沙東「莫納皮拉韋」337人份，今年以來累計開立約25萬3759人，包括共20萬5163人倍拉維及4萬8596人份莫納皮拉韋。台灣確診個案抗病毒藥物使用率7.67%，仍然高於歐美及日韓等鄰近國家。

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全台專責、負壓病房共1萬4137床、空床6653床、空床率47.1%，其中台北區53.6%、北區56.9%、中區39.6%、南區29.6%、高屏區48.0%、東區47.6%；53家集中檢疫所共8131床、空床數4778床、空床率58.8%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2170床、空床率47.9%。

羅一鈞說，由於全國確診人數持續下降，專責醫療資源壓力逐漸舒緩，研擬下修專責病房開設數目，讓不屬於染疫確診，需進行一般手術的北部病患可以恢復治療，中南部仍須視本週疫情，進行滾動式調整。（編輯：屈享平）1110620

（指揮中心提供）