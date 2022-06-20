國內跟團旅遊疫苗3劑令放寬 持48小時內快篩陰性證明即可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北20日電）交通部觀光局今天宣布取消跟團須打滿3劑疫苗規定，未打滿3劑疫苗的旅客，可持48小時內快篩陰性證明代替，從即日起生效。

自4月22日起凡參與不特定對象組成的旅遊團，旅客須出示3劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗接種證明（小黃卡、數位疫苗證明、國外接種疫苗證明）。

由於相關規定導致民眾參加旅行團意願降低，加上疫苗接種率提高等因素，觀光局副局長林信任今天在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，取消參加國內旅行團須打滿3劑疫苗相關規定。

觀光局說，政策實施後，依據指揮中心統計，今年6月16日疫苗追加劑接種率已達68.9%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約92.94%），經與觀光產業研商，同時考量減輕對觀光產業衝擊、疫苗接種率提高、民眾自主防疫扎實及疫情趨勢將逐漸緩和後，報請指揮中心同意，修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，放寬旅行團旅客均須完成COVID-19疫苗追加劑限制規定，未完成3劑疫苗旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團。

觀光局表示，放寬後可提高民眾參團出遊意願，但仍須遵守指揮中心相關防疫規定，觀光局將督促業者確實加強落實量測體溫、旅客全程佩戴口罩、提供酒精消毒、乾洗手及注意各景點容留人數限制。

觀光局也呼籲符合施打第3劑資格民眾及旅行業從業人員儘速施打追加劑，以提升疫苗保護力，其餘管理措施所訂防疫事項，也請旅行社工作人員及旅客共同遵守，「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」可逕至觀光局行政資訊網因應COVID-19疫情相關規範查詢。（編輯：管中維）1110620