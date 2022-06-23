更多編輯台推薦新聞：
影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世
國際

影片／發現原始人化石「露西」 古生物學家柯本斯辭世

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚
國際

生死交關差點失去她 泰國戀侶挑戰法律爭同婚

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
首頁 / 生活

衛福部：本土疫情已過高峰 中重症病例數下降

2022/6/23 11:06（6/23 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛福部23日表示，COVID-19本土病例近一週新增36萬6628例，較前一週下降19%，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰。圖為民眾在台北車站疫苗接種站，挽起袖子施打疫苗。（中央社檔案照片）
衛福部23日表示，COVID-19本土病例近一週新增36萬6628例，較前一週下降19%，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰。圖為民眾在台北車站疫苗接種站，挽起袖子施打疫苗。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北23日電）衛福部今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例截至昨天為止，近一週新增36萬6628例，較前一週下降19%，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例數也下降。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。

根據衛福部報告，截至昨天為止，本土病例近一週新增36萬6628例，較前一週的45萬1358例下降19%，其中北北基宜、桃竹竹苗及花東地區各下降22%，中彰投下降17%，雲嘉嘉南下降12%，高屏下降20%。

衛福部指出，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例數也下降。

不過，衛福部提醒，防疫仍不可鬆懈，一定要做好疫苗接種、戴口罩等自我防護，並配合各項防疫措施，才能穩健渡過疫情，恢復正常生活。（編輯：謝佳珍）1110623

衛福部公布截至21日的各區發病趨勢及累計感染百分比。（衛福部提供）
衛福部公布截至21日的各區發病趨勢及累計感染百分比。（衛福部提供）
延伸閱讀
羅一鈞：症狀惡化且篩檢陽Ct27以下 將符合重複感染定義家用PCR檢測陽性 經醫師判定也視同確診本土個案數降7.3% 莊人祥：疫情走向是樂觀的莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
4歲女童染疫併腦炎逝 新增1例MIS-C男童