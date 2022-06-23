衛福部：本土疫情已過高峰 中重症病例數下降

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衛福部23日表示，COVID-19本土病例近一週新增36萬6628例，較前一週下降19%，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰。圖為民眾在台北車站疫苗接種站，挽起袖子施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北23日電）衛福部今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例截至昨天為止，近一週新增36萬6628例，較前一週下降19%，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例數也下降。

衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。

根據衛福部報告，截至昨天為止，本土病例近一週新增36萬6628例，較前一週的45萬1358例下降19%，其中北北基宜、桃竹竹苗及花東地區各下降22%，中彰投下降17%，雲嘉嘉南下降12%，高屏下降20%。

衛福部指出，全國仍為廣泛社區流行，但已過高峰，疫情逐漸下降，中重症病例數也下降。

不過，衛福部提醒，防疫仍不可鬆懈，一定要做好疫苗接種、戴口罩等自我防護，並配合各項防疫措施，才能穩健渡過疫情，恢復正常生活。（編輯：謝佳珍）1110623