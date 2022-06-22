本土個案數降7.3% 莊人祥：疫情走向是樂觀的

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北22日電）國內今天新增5萬2213例COVID-19本土個案，較昨天下降7.3%。指揮中心發言人莊人祥說，疫情走向是樂觀的，但能否持續降低也要靠民眾戴好口罩、打好疫苗，儘量減少外出。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會表示，新增5萬2213例本土個案，與昨天相比下降7.3%，預估明天起有望降至5萬例以下。

莊人祥說，目前整體疫情下降，大家比較關心的是Omicron的BA.4和BA.5等新亞型變種病毒，參考其他國家疫情，可能要7、8月後才可能會有新一波上升，呼籲還沒打3劑者快去打，65歲以上等符合打第4劑資格者也快去接種，降低死亡、重症率，並降低傳染力以保護家人。

外界關心何時放寬口罩禁令。莊人祥表示，口罩部分每個月都會評估一次，但目前疫情沒有下降的非常厲害，即使6月底，疫情可能還是會地方性流行，規劃大致和現在差不多，只是有沒有哪些場合持續放寬，會再研議。

媒體詢及，台大公衛學者陳秀熙認為，台灣免疫防火牆逾7成，預計6月底進入平原期。莊人祥表示，有關疫情未來走向「是樂觀的」，但到了月底是不是可以降到1萬以下，因仍可能在地區或社區中流行，還是要持續觀察。

莊人祥強調，疫情要持續降低，也要靠民眾戴好口罩、打好疫苗，除了工作之外，儘量減少外出，需要考慮的部分相當多元。

至於未來COVID-19若改列第4類法定傳染病，指揮中心一級開設是否會跟著降級。莊人祥說，改列第4類法定傳染病涉及層面廣，包括確診個案、接觸者的防疫措施等，整個配套都要擬定，會再討論。（編輯：陳政偉）1110622