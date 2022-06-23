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6/23本土4萬8283例 增166人死亡、415例中重症[影]

2022/6/23 13:44（6/23 14:49 更新）
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國內23日新增4萬8283例COVID-19本土病例。圖為民眾在高雄一間社區醫院急診室外等待看診。（中央社檔案照片）
國內23日新增4萬8283例COVID-19本土病例。圖為民眾在高雄一間社區醫院急診室外等待看診。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北23日電）指揮中心宣布，國內今天新增4萬8283例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增加中重症415例（中症241例、重症174例），其中166人死亡；另境外移入個案新增73例。

國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會表示，新增4萬8283例例本土個案，整體疫情較前一天下降7.5%。

新增166例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，150例具慢性病史、118人未打滿3劑疫苗，78例從未接種疫苗，101人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，死亡個案中年紀最輕的是2名30多歲男性。

根據指揮中心統計，今年1月至6月22日，本土輕症、無症狀個案累計339萬6840例、占99.60%，中症累計8012例、占0.23%，重症累計5813例、占0.17%，其中4964人死亡。（編輯：管中維、屈享平）1110623

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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