2名30多歲慢性病男發病3天內亡 增1例哮吼重症嬰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內23日新增166人死亡，其中2名30多歲男性皆在發病3天內死亡。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北23日電）國內COVID-19新增本土個案今天降至5萬例以下，與指揮中心推估走向一致。2名30多歲男性有慢性病，皆在發病3天內死亡；另新增1例哮吼重症男嬰。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會表示，新增4萬8283例例本土個案，整體疫情較前一天下降7.5%，確診個案新增中重症415例（中症241例、重症174例），其中166例死亡；另新增73例境外移入病例。

新增166例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90歲以上，150例具慢性病史、118人未打滿3劑疫苗，78例從未接種疫苗，101人年齡超過80歲。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，死亡個案中年紀最輕的是2名30多歲男性。

羅一鈞說，上述30多歲死亡個案分別有慢性肝病及慢性腎病，兩人均打滿3劑疫苗。慢性肝病個案6月18日發病，出現呼吸困難症狀，19日就醫確診，並在當日死亡，死因為肺炎合併呼吸衰竭；慢性腎病患者則於6月18日確診，家中昏迷，送醫搶救，於20日死亡，死因為心肺衰竭。

（指揮中心提供）

今天沒有新增兒童死亡個案，但新增一名哮吼重症兒童，個案為1歲男嬰、無慢性病史，6月18日發燒、19日快篩陽性，就醫後領藥返家，隨後因出現呼吸費力，再度前往急診就醫。

羅一鈞說，男嬰因為出現胸凹、呼吸困難等症狀，緊急插管使用呼吸器，診斷為哮吼合併呼吸窘迫，6月20日緊急住進加護病房，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，21日拔管，個案病況已改善，仍在加護病房使用氧氣，持續治療觀察中。

國內12歲以下兒童重症累計67例，21案例是腦炎、15名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、13例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關。上述個案已有19人死亡，6名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及5例家中死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至6月22日，本土輕症、無症狀個案累計339萬6840例、占99.60%，中症累計8012例、占0.23%，重症累計5813例、占0.17%，其中4964人死亡。（編輯：管中維）1110623

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）