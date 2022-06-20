兒童第2劑疫苗接種逢暑假 全教產憂學校無人力

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（中央社記者陳至中台北20日電）全國教育產業總工會今天指出，兒童第2劑COVID-19疫苗接種，勢必遇到暑假，中小學恐人力不足。教育部表示，縣市已開始協調第2劑事宜，已請學校儘早安排適當人員。

全教產發布新聞稿指出，目前各縣市第2劑COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）施打規劃，都會進入7月，如果要「入校接種」，暑假期間未兼行政職的教師依「教師請假規則」第12條，返校服務須事先協商訂定，如果不提早規劃，學校恐找不到人力。

全教產指出，中小學教師在疫情期間工作量加大，除了要支援防疫，擔任口罩志工、快打站志工等，還要兼顧實體和線上課程，常作業要出兩遍、考題也要出兩遍，已經辛苦很久，暑假期間應讓教師休息，建議全部由家長直接帶到各疫苗施打站點接種。

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對此，教育部下午以文字回應，學童第2劑疫苗接種可採「校園集中接種」和「合約醫療院所接種」模式，目前先由縣市分發意願書，先行調查家長意願。

教育部表示，6月下旬就會遇到期末考，以及接下來的暑假。已請學校依家長意願，與衛生單位協調儘早規劃接種作業。如果須於暑假在校園集中接種，基於共同維護師生健康安全的需求，學校可儘早安排適當人員如教師、志工協助。（編輯：管中維）1110620