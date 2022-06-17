染疫3個月又轉陽 符合特定條件擬列二度感染

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞17日表示，最近有部分民眾染疫後，沒多久又出現病毒感染症狀，且PCR檢驗結果轉為陽性。圖為5月民眾前往社區篩檢站進行PCR採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、汪淑芬台北17日電）中央流行疫情指揮中心昨天召開專家會議決議，COVID-19染疫康復者如果在3個月內再次驗出陽性結果，在符合一定症狀、病毒量或定序的條件下，將認定為二度感染。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，近日接連傳出有染疫康復者二度感染，也有患者在使用口服抗病毒藥、症狀緩解後，再次出現症狀且病毒量回升，指揮中心昨天下午召開專家會議討論二度感染認定條件。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，最近有部分民眾染疫後，沒過多久又出現病毒感染症狀且PCR檢驗結果轉為陽性，根據國際研究，感染Omicron BA.1以後，二度感染BA.2的發生率僅約萬分之1至萬分之3，比例相對低，且二度感染大多發生在第一次染疫的3個月以後。

羅一鈞說，正因3個月內再次感染的機會不高，指揮中心才會針對染疫康復15天至3個月的個案免除快篩等規定；至於染疫康復後多長時間內再度感染，才應該認定為二度感染，各國的規定都不同，目前英美都以3個月或90天為二度感染認定基準，歐洲則訂為60天。

他指出，根據指揮中心初步規劃，未來染疫康復者若在1個月至3個月內再次驗出陽性，並且符合特定症狀、病毒量或定序等結果，將認定為二度感染，可經醫師完成通報，符合資格者也可使用口服抗病毒藥物以降低重症風險，但最終細節仍有待專家做最後確認，屆時也將一併修訂通報等相關系統。

另外，先前國際間約有1%至2%染疫民眾在使用口服抗病毒藥「倍拉維」後，出現病毒量回升、竄升或復發的情形，最近國內也觀察到類似狀況。

羅一鈞指出，這類患者平均在症狀改善5天後的2天至8天內，再度出現症狀或PCR檢測呈現陽性，但出現症狀後約3天就會自行緩解，無需再次給藥或隔離，僅需依照現行規定執行即可。（編輯：管中維）1110617