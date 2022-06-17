更多編輯台推薦新聞：
圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常
生活

圖輯／疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手
運動

體操亞錦賽台灣男子成隊摘銅 世錦賽門票到手

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
foodpanda增收平台費消保處接831申訴案 北市府將調查
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展8/300

染疫3個月又轉陽 符合特定條件擬列二度感染

2022/6/17 15:20（6/17 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞17日表示，最近有部分民眾染疫後，沒多久又出現病毒感染症狀，且PCR檢驗結果轉為陽性。圖為5月民眾前往社區篩檢站進行PCR採檢。（中央社檔案照片）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞17日表示，最近有部分民眾染疫後，沒多久又出現病毒感染症狀，且PCR檢驗結果轉為陽性。圖為5月民眾前往社區篩檢站進行PCR採檢。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、汪淑芬台北17日電）中央流行疫情指揮中心昨天召開專家會議決議，COVID-19染疫康復者如果在3個月內再次驗出陽性結果，在符合一定症狀、病毒量或定序的條件下，將認定為二度感染。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，近日接連傳出有染疫康復者二度感染，也有患者在使用口服抗病毒藥、症狀緩解後，再次出現症狀且病毒量回升，指揮中心昨天下午召開專家會議討論二度感染認定條件。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，最近有部分民眾染疫後，沒過多久又出現病毒感染症狀且PCR檢驗結果轉為陽性，根據國際研究，感染Omicron BA.1以後，二度感染BA.2的發生率僅約萬分之1至萬分之3，比例相對低，且二度感染大多發生在第一次染疫的3個月以後。

羅一鈞說，正因3個月內再次感染的機會不高，指揮中心才會針對染疫康復15天至3個月的個案免除快篩等規定；至於染疫康復後多長時間內再度感染，才應該認定為二度感染，各國的規定都不同，目前英美都以3個月或90天為二度感染認定基準，歐洲則訂為60天。

他指出，根據指揮中心初步規劃，未來染疫康復者若在1個月至3個月內再次驗出陽性，並且符合特定症狀、病毒量或定序等結果，將認定為二度感染，可經醫師完成通報，符合資格者也可使用口服抗病毒藥物以降低重症風險，但最終細節仍有待專家做最後確認，屆時也將一併修訂通報等相關系統。

另外，先前國際間約有1%至2%染疫民眾在使用口服抗病毒藥「倍拉維」後，出現病毒量回升、竄升或復發的情形，最近國內也觀察到類似狀況。

羅一鈞指出，這類患者平均在症狀改善5天後的2天至8天內，再度出現症狀或PCR檢測呈現陽性，但出現症狀後約3天就會自行緩解，無需再次給藥或隔離，僅需依照現行規定執行即可。（編輯：管中維）1110617

延伸閱讀
確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看MIS-A有5大症狀、好發年輕男性 羅一鈞：國內尚無通報病例Omicron變異株邊境再攔截17例 首見孩童驗出BA.5英國傳Omicron變異株BA.5疫情 黃立民估年底人人需打新疫苗新一波疫情恐到來 新加坡擴大第4劑接種對象
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀