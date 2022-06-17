邊境攔截17例Omicron亞變種 首見孩童驗出BA.5

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（中央社記者張茗喧、汪淑芬台北17日電）疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，邊境又攔截到17例Omicron亞變異株BA.4及BA.5，均為3+4檢疫新制實施前入境的個案，其中首見有孩童檢出，目前無症狀。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，全球Omicron亞型變異株BA.4及BA.5個案有增加趨勢。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，今天邊境又攔截到1例BA.4及16例BA.5的境外移入確定病例，個案分別為13例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，入境日介於今年6月4日至6月12日，均在邊境3+4隔離新制實施前入境。

羅一鈞說，這次攔截到的BA.4、BA.5個案當中，首見孩童檢出BA.5，這是一名小於10歲的美國籍男童，6月9日自美國入境、無症狀，也沒有疫苗接種紀錄，Ct值為27。

羅一鈞指出，目前邊境掌握到的狀況與國際趨勢一致，很多歐美國家雖同時流行BA.4和BA.5，但看起來BA.5更具有傳播優勢，占比也比較高，邊境累計攔截48例亞型變異株，其中40例是BA.5、8例是BA.4。

指揮中心也在新聞稿中說明，國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該2株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，4月至5月期間已於南非快速引發第5波疫情；世界衛生組織（WHO）於6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4及BA.5，且全球發現該2株變異株感染國家及病例數均持續增加。

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此外，指揮中心表示，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫也評估與BA.4及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、韓國及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。

指揮中心指出，根據現有研究，BA.4及BA.5致重症機率並沒有明顯較高，但傳染力已提高，仍須嚴密監測，並提高疫苗接種率。（編輯：陳政偉）1110617