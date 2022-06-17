6/17本土5萬5187例 增154死、446例中重症、2例兒童重症[影]

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（中央社記者張茗喧、汪淑芬台北17日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增5萬5187例COVID-19本土病例，中重症增446例，其中154人死亡；值得注意的是，今天兒童重症增2例，分別為1例肺炎及1例腦炎。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞宣布，今天新增5萬5187例本土病例，各縣市確診數都降低10%以上，疫情緩降趨勢明顯，下週病例數可望穩定控制在5萬例以下；另新增74例境外移入病例。

羅一鈞表示，今天新增294例中症及152例重症，其中154人死亡。據統計，今年以來截至6月16日，累計輕症、無症狀個案共309萬5359例、占99.62%，中症累計7199例、占0.23%，重症累計4739例、占0.15%。

他指出，死亡個案年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，144例具慢性病史、55例無疫苗接種、96人未打滿3劑疫苗。

羅一鈞說，中重症個案分別新增294例中症及152例重症，其中包括3例兒少重症，少年重症是一名18歲男性，無慢性病史，6月5日因車禍外傷合併有氣胸、骨盆骨折、主動脈及肝腎損傷，住院安排手術、術前PCR確診，因病況的關係插管住加護病房，屬於共病（車禍創傷），目前病況正常已轉出加護病房。

羅一鈞指出，2例兒童重症個案中，有一名4歲女童，無慢性病史，6月14日因發燒、抽搐到急診就醫，後來又因呼吸喘插管使用呼吸器，頭部電腦斷層發現腦水腫、診斷為腦炎，6月15日住進加護病房使用降腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白、瑞德西韋、抗癲癇等藥物治療，是國內第21例兒童腦炎病例。

他表示，另一名個案為7個月大男嬰，5月9日發燒、5月10日送急診經PCR確診，隔天開始呼吸出現喘鳴聲、咳嗽、活力食慾降低，5月12日再度到急診，X光檢查出現兩側肺炎，有缺氧、呼吸窘迫等症狀插管使用呼吸器，並使用類固醇及瑞德西韋等藥物治療，5月16日拔管移除呼吸器、5月22日出院，兒童肺炎累計11例。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計59例，21案例是腦炎、11名肺炎、3名敗血症、5例哮吼、12例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡、經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。（編輯：陳政偉）1110617

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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