大學分科測驗 擬開放輕症、無症狀考生至獨立考場應試

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（中央社記者陳至中台北17日電）教育部長潘文忠今天表示，7月11、12日舉辦的大學分科測驗，擬開放COVID-19輕症、無症狀的考生，到獨立的考場學校應試。這將是疫情以來，首度有大型考試開放確診者。

潘文忠今天接受寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目專訪，會後媒體問及分科測驗的防疫，他表示已評估開放確診考生應試，進一步與中央流行疫情指揮中心討論後，再與外界報告詳細規劃。

潘文忠解釋，分科測驗和後續的考試分發入學，是今年大學入學的最後一個管道，部分校系非常競爭，且無法擴增名額，例如醫學、中醫、牙醫，以及師陪公費生等，難以用「外加」的方式處理。

教育部與大考中心審慎評估後，擬規劃讓COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診但屬輕症、無症狀的考生，可以參加7月11日、12日的分科測驗。潘文忠表示，確診考生須經醫師診斷、評估可以應考，且會進到獨立考場學校，每縣市至少會設一間，避免跟一般學生「混考」。

潘文忠強調，確診生的獨立考場，會以最嚴格的防疫標準。考生往返須搭乘防疫計程車、專車，或由同住家人接送，直接從家裡到試場，避免中間有其他間接接觸。

潘文忠提到，日前舉辦完畢的大學甄選第二階段，部分醫牙校系已有安排確診考生應試的經驗，但分科測驗規模遠大於甄試。面對這項挑戰，相關單位會做好最周延的準備。

潘文忠也說，政府願為所有考生盡最大努力，但也呼籲即將參與分科測驗的學生，要盡最大力量維護自己的健康，這段期間盡量不要出入人潮眾多的場所，做好必要的個人防疫措施。（編輯：黃世雅）1110617