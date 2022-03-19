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分科測驗加考科 教育部：至少提早2到3年公告

2022/3/19 20:03
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（中央社記者陳至中台北19日電）國教盟今天召開記者會，呼籲112學年度大學分科測驗就加考國、英、數乙3科。教育部稍晚回應，增加考科涉及學生選課及大考中心命題規劃，應至少提早2到3年公告。

教育部長潘文忠17日在立法院接受媒體聯訪表示，大學招聯會已確定分科測驗要加考「數學乙」，時程要等今年大學考招告一段落後再做討論，國文、英文加考也可深入討論。

國教行動聯盟今天召開記者會，認為分科測驗的前身指定科目考試（指考）本來就有國、英、數乙，現在只是要「恢復」，應不受提前3年公告的限制，明年（112學年度）就可加考。

對此，教育部今天稍晚以文字回應媒體指出，增加考科須考量學生選課規劃、修課學習情形，以及大考中心命題規劃準備時間等因素，進行審慎評估，應至少提早2至3年公告周知。

教育部重申，等今年度（111學年度）大學考招作業結束後，將與大學招聯會研議分科測驗增加「數乙」的實施學年度，同時針對是否增加國、英，廣納意見、凝聚社會共識，評估相關可行性。

教育部提到，早在106年招聯會公告的111學年度「大學多元入學方案」，分科測驗就不考國、英，改由大學依據校系的選才理念，參採學測成績替代。

教育部解釋，依據108課綱的課程設計，分科測驗的命題範圍是高1至高3的部定必修及部定加深加廣選修課程。考量每名學生的選修內容不同，且不須全部選修，因此國、英考科無法命題。（編輯：陳政偉）1110319

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分科測驗加考數乙時程 2022考招告段落後討論
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