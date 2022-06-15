111年申請入學分發率57.62% 1023人採防疫外加錄取

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111學年度大學申請入學管道統一分發結果15日公告，報名分發率57.62%，是近3年新低；另有1023人以防疫外加名額錄取。圖為111學年度學科能力測驗考生配戴口罩在試場應試。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北15日電）111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，8萬1350人報名，4萬6875人獲分發，報名分發率57.62%，是近3年新低；另有1023人以防疫外加名額錄取。

大學甄選入學委員會今天公告111學年度大學申請入學管道統一分發結果，今年有2195校系參與招生，提供5萬5810個名額（不含外加），總報名人數為8萬1350人，各校系正備取名額共13萬554個，5萬120人完成登記就讀志願序。

111學年度獲分發人數共4萬6875人（含原住民、離島、願景計畫外加名額，但不含以防疫外加名額獲分發人數），報名分發率為57.62%，比110學年度（59.43%）略降，也是近3年新低；111學年度考生平均申請5.71個校系，以第1志願序獲分發的有4萬3595人（93%）。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，無法參加申請入學第2階段甄試的考生，可申請適用防疫應變方案。111學年度經校系以防疫外加名額錄取並獲分發的個案考生共1023人，依就讀志願序分發至61所大學。

大學甄選入學委員會提醒，獲分發錄取生如參加其他入學管道而獲錄取者，應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則將取消申請入學分發校系的錄取資格。（編輯：謝雅竹）1110615