申請入學分發結果15日公告 上午9時可網路查詢

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（中央社記者許秩維台北14日電）111學年度大學申請入學管道提供5萬9786萬個招生名額（含外加），5萬2651名考生有資格登記就讀志願序，15日上午9時將公告統一分發結果，考生可上網查詢。

根據大學甄選入學委員會資料顯示，111學年度申請入學管道有2195個校系參與招生，提供5萬9786個名額（含外加），報名總人數為8萬1350人；各大學總計錄取13萬554人次（正取5萬7869人次、備取7萬2685人次），5萬2651人可登記就讀志願序。

今年申請入學第2階段甄試受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，以防疫外加名額錄取適用應變機制考生的有1184個校系，包含正取名額1128個、備取名額2153個，防疫外加名額不影響一般生分發機制。

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大學甄選入學委員會表示，申請入學統一分發結果將於6月15日上午9時起公告於甄選會網站，考生可上網 （https://www.cac.edu.tw/）查詢；考生如對分發結果有疑義，可於6月16日中午12時前以網路申請複查，複查結果6月18日公告。

獲申請入學管道分發錄取生如欲放棄入學資格，應於6月15日至18日期間，至甄選會網站完成「聲明放棄入學資格登錄作業」，否則不得參加111學年度大學分發入學招生管道。（編輯：張芷瑄）1110614