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111年學測
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111年學測2/60

學測成績如何轉換為60級分制 開放網路語音查詢

2022/4/7 10:41（4/7 10:54 更新）
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（中央社記者許秩維台北7日電）大學校系如於分發入學管道採計學測成績，學測須從15級分制轉換為60級分制。大考中心今天開放學測成績轉換為60級分制後的成績查詢服務，考生可透過網路、電話查詢。

指定科目考試自111學年度起改為分科測驗， 由於今年分科測驗不考國文、英文、數乙，部分大學校系在分發入學管道招生時，可能採計學科能力測驗部分科目加上分科測驗的成績，但學測是15級分制，分科測驗是60級分制，考生也關心學測成績要如何轉換成與分科測驗相同的60級分制。

大學入學考試中心自4月7日至8月31日下午5時，於網站提供111學年度學測成績以15級分制、以60級分制表示的成績，考生輸入應試號碼和身分證號後，即可查閱成績，同時也開放語音（02-23643677）查詢。

學測15級分制下的成績，是否乘4倍等於60級分制的成績？大考中心日前也發布新聞稿說明，學測15級分制是以前1%考生平均原得總分除以15，60級分制則以前1%學生平均原得總分除以60。

大考中心舉例，在學測15級分制下，拿到1級分的考生，換算成60級分制後，會在1至4級分間；拿到學測15級分的考生，換算成60級分制後，會在57至60級分間。（編輯：陳政偉）1110407

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