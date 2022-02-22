學測首改須在答題卷簽名 5766件違規扣1級分

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（中央社記者許秩維台北22日電）111學年度學測首度改為新式答題卷且卷卡合一，考生須在答題卷欄位上簽名，根據大考中心統計，有5766件未在簽名欄上簽名的違規，皆被扣該節1級分。

大學入學考試中心考試委員會今天召開會議，審議111學年度學科能力測驗考生違規事宜，由大學入學考試中心主任周兆民主持。

經大考中心考試服務處提報的違規有5774件，以未於「確認後考生簽名」欄位簽名（5766件）最多。

周兆民表示，以往簽名的作法，是由監試人員核對考生身分後，再請考生在考生名冊簽名，但可能導致考生作答時被中斷，思緒受到影響，因此111學測設計答案卷卡合一時，規劃讓考生直接在新式答題卷欄位上簽名。

為宣導學測改為在答案卷上簽名的新制，周兆民指出，大考中心除了於民國109年公布新式答題卷，109年和110年試辦考試答題卷也包含簽名欄，另外也多次發新聞稿，同時也舉辦78場簡報宣講來提醒考生。

根據110學測簡章規定，若考生拒絕在考生手冊簽名，將扣減該節1級分；111學測簡章比照以往，考生未依規定於答題卷的「確認後考生簽名」欄位以正楷簽名，將扣減該節成績1級分。

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有考試委員提到，今年學測首次改為在答案卷上簽名，考生可能忘記，且5000多卷次違規相當驚人，是否可能考慮不予扣分；但也有考試委員認為，簡章已明確規範，大考中心也多次宣導，全部需簽名的共68萬8969卷次，沒簽名的5766卷次僅約0.8%，建議仍扣1級分。

周兆民提到，經考試委員討論後，決議維持原處分，考生未簽名的卷次，將扣減學測該節成績1級分；由於分科測驗簡章尚未公告，過去指考未簽名則扣2分（每科100分），大考中心將以這樣的比例關係，換算分科測驗（60級分）未簽名應如何扣分，並提到考委會討論。（編輯：張雅淨）1110222