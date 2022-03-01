學測成績查詢看這裡 111年各科5標一覽

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（中央社記者許秩維台北1日電）111學年度學科能力測驗成績今天公布，上午9時起開放網路或電話語音查詢，報名資料有填寫手機號碼的考生，也會收到大考中心簡訊通知成績。

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大學入學考試中心發布新聞稿指出，111學年度學測共有11萬6465人報考，考生成績及統計資料將於3月1日公布；成績通知單於3月2日寄發，個別報名者，將直接寄至考生通訊地址，集體報名者則由集體報名單位轉發考生。

今天上午將提供行動電話簡訊通知成績的服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心會主動發送簡訊，通知考生成績；上午9時起，考生也可至大考中心網站或以電話語音（02-23643677）查詢成績。

考生如對學測成績有疑義，可於3月2日至7日期間至大考中心網站，使用成績複查功能進行登錄申請複查；考生複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，概不受理，複查結果通知書將於3月15日寄發。（編輯：陳仁華）1110301

111學年度學測頂標、前標、均標、後標、底標5項成績標準。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

學測原得總分與級分對照表

各科級分人數百分比累計表

2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表

學測數A滿級分考生跌破千人 頂標僅10級分

（中央社記者許秩維台北1日電）大考中心今天公布111學年度學測成績，學測數學首度分為數A和數B，其中數A頂標10級分、滿級分（15級分）789人，兩者都比近10年學測數學更低。

大學入學考試中心今天舉行111學年度學科能力測驗成績相關統計資料說明會，由大學入學考試中心主任周兆民說明學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準。

今年學測各科頂標分別為國文科13級分、英文科13級分、社會13級分、自然14級分、數學A是10級分、數學B是13級分；國文和社會頂標近5年持平，英文頂標和110學測持平，自然頂標比110學測提升1級分，110學測數學頂標（11級分）介於今年數B頂標（13級分）和數A頂標（10級分）間。

至於各科最高15級分人數，以英文科3708人最多，其次是自然3012人，數B是3008人、社會2510人、國文2807人，數A則是789人，英文、自然、社會、國文科15級分人數都比110學測減少，110學測數學1558人獲15級分，比今年數B略少，但比今年數A略多。（編輯：陳仁華）1110301