更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
111年學測
新聞專題
111年學測4/45

學測成績查詢看這裡 111年各科5標一覽

2022/3/1 07:36（3/1 16:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
學測成績1日公布。（中央社檔案照片）
學測成績1日公布。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北1日電）111學年度學科能力測驗成績今天公布，上午9時起開放網路或電話語音查詢，報名資料有填寫手機號碼的考生，也會收到大考中心簡訊通知成績。

學測成績查詢點這裡

大學入學考試中心發布新聞稿指出，111學年度學測共有11萬6465人報考，考生成績及統計資料將於3月1日公布；成績通知單於3月2日寄發，個別報名者，將直接寄至考生通訊地址，集體報名者則由集體報名單位轉發考生。

今天上午將提供行動電話簡訊通知成績的服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心會主動發送簡訊，通知考生成績；上午9時起，考生也可至大考中心網站或以電話語音（02-23643677）查詢成績。

考生如對學測成績有疑義，可於3月2日至7日期間至大考中心網站，使用成績複查功能進行登錄申請複查；考生複查成績限用網路申請，未於期限內完成申請手續並繳費者，概不受理，複查結果通知書將於3月15日寄發。（編輯：陳仁華）1110301

111學年度學測頂標、前標、均標、後標、底標5項成績標準。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）
111學年度學測頂標、前標、均標、後標、底標5項成績標準。（圖取自大考中心網頁ceec.edu.tw）

學測原得總分與級分對照表
各科級分人數百分比累計表
2至4科不同科目組合級分人數百分比累計表

學測數A滿級分考生跌破千人 頂標僅10級分

（中央社記者許秩維台北1日電）大考中心今天公布111學年度學測成績，學測數學首度分為數A和數B，其中數A頂標10級分、滿級分（15級分）789人，兩者都比近10年學測數學更低。

大學入學考試中心今天舉行111學年度學科能力測驗成績相關統計資料說明會，由大學入學考試中心主任周兆民說明學測各科成績人數百分比累計表，及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準。

今年學測各科頂標分別為國文科13級分、英文科13級分、社會13級分、自然14級分、數學A是10級分、數學B是13級分；國文和社會頂標近5年持平，英文頂標和110學測持平，自然頂標比110學測提升1級分，110學測數學頂標（11級分）介於今年數B頂標（13級分）和數A頂標（10級分）間。

至於各科最高15級分人數，以英文科3708人最多，其次是自然3012人，數B是3008人、社會2510人、國文2807人，數A則是789人，英文、自然、社會、國文科15級分人數都比110學測減少，110學測數學1558人獲15級分，比今年數B略少，但比今年數A略多。（編輯：陳仁華）1110301

延伸閱讀
招聯會激辯3小時 分發入學維持1%方案學測首改須在答題卷簽名 5766件違規扣1級分學測考生答題卷畫比薩斜塔哆啦A夢 遭扣1級分學測52題遭反映有疑義 大考中心不送分學測成績揭曉 全中教：考招新制別輕易放棄機會康嘉慶6科滿級分 主動學習法幫爸媽診所改看診流程
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀